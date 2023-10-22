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以色列將對加薩加大攻擊力道 籲居民盡速往南撤離

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以色列軍方發言人表示，以國計劃從21日開始加強對於加薩的攻勢，為下一階段針對哈瑪斯的戰事升級做準備。以色列軍方再次呼籲，加薩居民盡速往南撤離。

以巴衝突進入第三周，迄今已造成逾5,800人死亡。儘管哈瑪斯釋放兩名美國人質，但雙方戰事仍在持續，甚至愈演愈烈。

以色列持續封鎖加薩，切斷水、電力、燃料與糧食供應，導致該地區爆發人道危機。在各方呼籲下，首批20輛載著食物、水與醫療用品的卡車21日獲埃及放行，從拉法關卡進入加薩，但目前仍有逾200輛、滿載逾3,000噸物資的卡車卡在邊界等候通行。

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