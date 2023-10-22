內外資齊喊買 野村初評技嘉喊上295元

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AI伺服器供應鏈股價猛烈回檔，外資券商趁評價修正之際攜手送暖，野村證券科技產業分析師李佳伶初評技嘉（2376），看好與輝達策略聯盟效果，給予「買進」投資評等、推測合理股價295元。

技嘉挾營運強勁成長勢頭，獲得內外資大型研究機構一致讚賞，除最新加入看多行列的野村，包括：摩根士丹利、高盛證券、凱基投顧等，全都給予正向投資評等，推測合理股價上看360元，比野村證券的295元更樂觀。

野村證券指出，技嘉在伺服器領域的通路業務，以及類似於美超微（Supermicro）採取與輝達的戰略合作，增強技嘉替人工智慧雲新創企業、新進入企業提供及時AI解決方案的競爭力。摩根士丹利證券指出，技嘉9月營收繳出超標成績單後，預期10、11月營收將會持續上揚。

由於AI伺服器單位售價較高，野村估計，技嘉來自伺服器整體營收將從2021、2022年的240億元、195億元，暴衝到2023、2024年的390億元與590億元；AI伺服器今、明年占整體營收比重將來到16％與27％。

凱基投顧認為，消費需求轉佳與新機種上市，將使2024年板卡出貨量與營收穩健，伺服器營收擴張則為技嘉2024年主要成長動能。法人估計，技嘉2024年每股稅後純益（EPS）年增率高達5成以上，來到14.25元，2025年則超越17元。