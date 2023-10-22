興大「我的第一桶金」講堂 恒耀關係企業吳榮彬董事長分享創業歷程

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從0.2克汽車電子螺絲、40公斤風電扣件，到高鐵輪胎螺栓，隱形冠軍恒耀企業以高科技品質、特殊功能設計打國際盃。中興大學「我的第一桶金」名人講堂，日前10月20日舉辦第三場講座，邀請恒耀關係企業吳榮彬董事長，以「我的創業歷程」為題，分享創業經驗與經營心法。

吳榮彬董事長32歲創立恒耀企業，36歲轉虧為盈，賺到人生的第一桶金。恒耀從臺南發跡，至今版圖已遍及歐、亞、美洲，近年轉型跨航太、風力發電、太陽能等高端扣件領域，旗下擁有超過10家公司、15座工廠、40個營業據點，看似平順的企業營運下，創業之初卻是備極艱辛。

吳董事長表示，公司草創初期，因不想和老東家三星科技競爭，他選擇另闢出路，製造技術門檻高、利潤也較搞的焊接螺帽。初期連續三年虧損，創業資本全賠光，第四年起才有轉機，繼續加碼勇敢擴大投資。2008年歷經金融海嘯、同業削價競爭等，恒耀藉由不斷轉型與升級雙軌並行下突破困境。

目前恒耀已是臺灣扣件龍頭廠之一，每年生產超過120億顆的特殊螺絲螺帽，年營業額新台幣240億，是全球前五大車用扣件廠商，客戶包括德國三大車廠（賓士、BMW、福斯）、美國通用、福特汽車，Tesla及蔚來、小鵬、理想等電動車商也主動找上門。恒耀是特斯拉電動車底盤扣件獨家供應商，與該公司多年來策略連盟，一同成長。吳董事長以「要有志、要有識、要有恆」，期勉大家立定目標，持之以恆，識時、識勢、識位，切忌眼高手低。吳董事長認為，敬業樂群，專業與多元學習是不二法門；有好奇心就有企圖心，對事業充滿熱忱，吳董事長表示現在看到新的設計圖面還是感到興奮。吳董事長最後以「慎獨、堅持、永續」，看重自己獨有的專長、以信用永續發展，「既濟未濟」，生生不已、自強不息來勉勵與會者。

興大「我的第一桶金」名人講堂10月6日起至12月29日，每周五下午3時至5時，活動由中興大學創新產業暨國際學院、研發處、EMBA校友會主辦，全國農業金庫等單位協辦，發起人為全國農業金庫董事長吳明敏（興大農經系校友、行銷系名譽教授）。