高雄登革熱＋26累積破千例 鳳山大樓積水查獲病媒蚊

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高雄市府公布今天登革熱確診個案增加26例，今年累積確診病例達1008例，經防疫團隊稽查社區病媒蚊，在鳳山區一處大樓中庭發現積水，並有病媒蚊孑孓孳生，將依照傳染病防治法規定開罰。

高雄市府衛生局表示，新增的登革熱26例個案中，感染源可能為台南者共4例，分別為楠梓2例、岡山及左營各1例；感染源為社區群聚衍生12例，分為左營、三民及大寮各2例、鳳山、新興、楠梓、鹽埕、路竹及阿蓮各1例；單點新增個案共10例，分別為鳳山及左營各2例、鼓山、楠梓、小港、三民、茄萣及新興各1例。另新增1例外縣市轉入，高雄共累計確診1008例。

經高市府防疫團隊針對社區環境病媒蚊密度調查，在鳳山區一處大樓中庭發現1個玻璃缸積水及1處地溝積水0.5公分，2個積水處都孳生病媒蚊孑孓，防疫人員現場清除且開單告發。衛生局表示，一旦積水孳生病媒蚊且如有登革熱發生，就容易造成社區住民群聚感染，針對社區頂樓、地下室、中庭、機械式停車格機坑、地溝、植栽等容易積水的地點詳加檢查，如未主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊孑孓，最高處新臺幣1萬5000元罰鍰。

另外，目前高雄仍有11行政區共33里為登革熱管制地區，將由防疫團隊加強進行環境整頓、生物防治等。而衛生局公布，三民區正興里已連續4周未有登革熱確診個案發生，即日起解除管制，提醒民眾仍應落實「巡、倒、清、刷」，遏止登革熱疫情蔓延。