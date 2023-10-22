陸外交部：再次敦促菲方停止海上滋事挑釁 盡快拖走非法「坐灘」軍艦

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菲律賓今天向仁愛礁「坐灘」軍艦實施運補期間，中國海警對菲方運送建築物資的船隻實施攔阻。菲方發表聲明稱，中國海警船對菲船隻採取了「危險攔阻操作」並發生「碰撞」。中國外交部發言人晚間發布「答記者問」稱，再次敦促菲方停止海上滋事挑釁，盡快拖走非法「坐灘」軍艦。

中國外交部發言人表示，10月22日，菲律賓2艘民用船和2艘海警船未經中國政府允許，擅自闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，且不顧中國海警船警告，執意衝闖仁愛礁潟湖，並以危險方式碰撞現場執法的中國海警船和正常作業的中國漁船。中國海警依據國內法和國際法對菲方船隻採取必要執法措施，維護中國的領土主權和海洋權益，現場操作專業、克制。

中國外交部發言人強調，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，是中國領土。菲律賓派軍艦在仁愛礁「坐灘」嚴重侵犯中國領土主權。菲方多次明確表示將拖走在該礁非法「坐灘」的軍艦，但24年過去了，菲方不但未拖走該軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久佔領。

中國外交部發言人表示，中方在仁愛礁問題上保持了極大的克制和耐心，一段時間以來通過多個層級、多個管道同菲方保持密集溝通，明確要求菲方不得向非法「坐灘」軍艦運送用於大規模維修加固的建築物資。但菲方無視中方的善意和誠意，違背自身的承諾，不斷派船擅闖仁愛礁海域蓄意挑釁，持續散布虛假信息渲染炒作，嚴重侵犯中國的領土主權和海洋權益，違反國際法和《南海各方行為宣言》，破壞地區和平穩定。中方對此強烈不滿和堅決反對。

中國外交部發言人表示，中方再次敦促菲方重視中方嚴正關切，信守承諾，停止在海上滋事挑釁，停止採取危險舉動，停止對中方無端攻擊抹黑，盡快拖走非法「坐灘」軍艦，避免破壞南海的和平與穩定，損害本地區國家的共同利益。中方將繼續按照國內法和國際法，採取必要措施，堅定維護中國的領土主權和海洋權益。