前往主要內容
工商時報LOGO

菸一熄更有型 高雄市政府衛生局宣導青少年禁菸

  • 工商時報 陳又嘉
高雄市政府衛生局爲強化全面性菸害防制宣導並守護青少年的健康，舉辦菸害防制影片成果發表會。圖／高雄市政府衛生局提供
高雄市政府衛生局爲強化全面性菸害防制宣導並守護青少年的健康，舉辦菸害防制影片成果發表會。圖／高雄市政府衛生局提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

因應電子煙、新類型菸草產品陸續出現，為維護國人健康，菸害防制法修法已於今年3月22日施行。高雄市政府衛生局爲強化全面性菸害防制宣導並守護青少年的健康，結合知名網紅蒼藍鴿製作2部菸害防制影片，21日於Le phare共享空間新左營館舉辦菸害防制影片成果發表會，邀請網紅蒼藍鴿與高雄市高中師生共襄盛舉。

高雄市政府衛生局副局長王小星偕同教育局主任秘書、私立立志高中與高苑高商校長等一同拒菸，宣示致力打造無菸城市的決心來揭開序幕。王小星表示，菸害防制法修法新規定，除了納管加熱菸及載具，也全面禁止電子煙；更將禁止吸菸年齡，由原先18歲提高至20歲。由於社群媒體是民眾獲取資訊的重要管道之一，市府期待趣味影片和網路媒體廣泛的影響力能提高民眾對菸害防制的關注，讓青年學子輕鬆建立正確菸害防制觀念而遠離菸品危害。

高雄市政府衛生局副局長王小星（右三）偕同教育局主任秘書、私立立志高中與高苑高商校長等一同拒菸，宣示致力打造無菸城市的決心。圖／高雄市政府衛生局提供
高雄市政府衛生局副局長王小星（右三）偕同教育局主任秘書、私立立志高中與高苑高商校長等一同拒菸，宣示致力打造無菸城市的決心。圖／高雄市政府衛生局提供

為加強宣導菸害防制法修法新規定，衛生局透過創意影片宣傳菸害防制法修法重要內容，以避免民眾違規觸法。由於青少年容易受到媒體及同儕影響，誤認抽電子煙不會有煙癮，甚至覺得抽菸才是型男象徵。針對青少年對電子煙所產生的迷思，影片中以校園生活為故事背景，採情境劇方式幽默呈現，搭配深入淺出衛教說明，讓青少年了解及時戒菸的重要性，菸一熄才能更有型。

高雄市政府衛生局副局長王小星、網紅蒼藍鴿與高雄市高中師生合影。圖／高雄市政府衛生局提供
高雄市政府衛生局副局長王小星、網紅蒼藍鴿與高雄市高中師生合影。圖／高雄市政府衛生局提供

影片已於衛生局官網和青少年最常接觸的社交媒體平台，如YouTube、Facebook和Instagram等上線，歡迎市民朋友至高雄市政府衛生局網站影音專區：https://khd.kcg.gov.tw、高雄市政府衛生局無菸雄麻吉臉書：網址：https://reurl.cc/E1ZRnn觀看，一起加入遠離菸害行列。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 她月領3萬5「長期搭兩檔ETF」、27歲存到百萬！小資女揭存錢最難的兩件事

  2. 中鋼11月盤價「凍漲」 法人這樣看Q4鋼價

  3. 選前誰必漲？專家曝「22檔大選紅利股」還有3檔高股息ETF也可以參考

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。