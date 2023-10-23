菸一熄更有型 高雄市政府衛生局宣導青少年禁菸

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因應電子煙、新類型菸草產品陸續出現，為維護國人健康，菸害防制法修法已於今年3月22日施行。高雄市政府衛生局爲強化全面性菸害防制宣導並守護青少年的健康，結合知名網紅蒼藍鴿製作2部菸害防制影片，21日於Le phare共享空間新左營館舉辦菸害防制影片成果發表會，邀請網紅蒼藍鴿與高雄市高中師生共襄盛舉。

高雄市政府衛生局副局長王小星偕同教育局主任秘書、私立立志高中與高苑高商校長等一同拒菸，宣示致力打造無菸城市的決心來揭開序幕。王小星表示，菸害防制法修法新規定，除了納管加熱菸及載具，也全面禁止電子煙；更將禁止吸菸年齡，由原先18歲提高至20歲。由於社群媒體是民眾獲取資訊的重要管道之一，市府期待趣味影片和網路媒體廣泛的影響力能提高民眾對菸害防制的關注，讓青年學子輕鬆建立正確菸害防制觀念而遠離菸品危害。

為加強宣導菸害防制法修法新規定，衛生局透過創意影片宣傳菸害防制法修法重要內容，以避免民眾違規觸法。由於青少年容易受到媒體及同儕影響，誤認抽電子煙不會有煙癮，甚至覺得抽菸才是型男象徵。針對青少年對電子煙所產生的迷思，影片中以校園生活為故事背景，採情境劇方式幽默呈現，搭配深入淺出衛教說明，讓青少年了解及時戒菸的重要性，菸一熄才能更有型。

影片已於衛生局官網和青少年最常接觸的社交媒體平台，如YouTube、Facebook和Instagram等上線，歡迎市民朋友至高雄市政府衛生局網站影音專區：https://khd.kcg.gov.tw、高雄市政府衛生局無菸雄麻吉臉書：網址：https://reurl.cc/E1ZRnn觀看，一起加入遠離菸害行列。