全運會勇奪2金 基隆鄧羽彣連霸公開水域10公里

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年在台南市舉辦的全國運動會，截至22日止，基隆市已經獲得了2金3銅的好成績。其中，2面金牌都是鄧羽彣獲得，她除了在公開水域10公里項目連續第2年獲得金牌外，同時也在女子游泳1500公尺自由式，鄧羽彣以17分10秒79的成績奪得金牌並打破大會紀錄。

同時獲得獎牌的，還包括在公開水域10公里獲得銅牌的曹鈞硯以及在女子組跆拳道品勢個人賽項目拿到銅牌的簡湘玲，以及在團體賽中獲得銅牌的葉伃晴、葉亮妤與簡湘玲等好手。

市長謝國樑表示，基隆市市今年在全國各項運動會的表現，成績斐然，歸功於教練辛勤的指導與各位選手平日的苦練的成果，也因各位選手全力以赴才能獲得勝利。

基隆市政府表示，今年開始潛優選手黃金計畫，讓競技運動的發展速度從普快車直接升等為特快車，本市的運動競賽獎勵金，全國運第一名獎金由15萬元直接提高至30萬元，藉由獎勵金來實質鼓勵教練及選手。

教育處表示基隆體育經過三年的改革，在競技體育目標化，集中資源重點培訓，經費妥善分配，讓有限資源發揮極大作用。為了讓運動能普及化，每年亦增辦比賽以活絡基層體育，讓各校都有多元機會能參與體育活動及賽事。謝國樑也感謝支持本市體育基層教練的辛苦陪伴與訓練，讓基隆體育持續蛻變成長！