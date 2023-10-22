108課綱造成學生學習疲憊？ 教育部：學生每周在校上課節未增加

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針對兒福聯盟今天指108課綱上路4年多已造成學生學習疲憊，教育部回應，108課綱以「成就每一個孩子-適性揚才、終身學習」為願景，讓學生成為主動自發的學習者，而非以考試為目的進行學習安排，與99課綱相較，學生每周在校上課節數並未增加。

教育部說，108課綱更強調核心素養，降低必修學分數，讓學生選修更多跨領域且自己想學習的課程，並透過校訂課程，涵蓋專題探究與實作課程、戶外教育、多元選修課程、彈性學習時間等課程活動，由學生依據自身學習興趣、生涯進路規劃自主學習主題，並於課程進行過程中即產出統整性的作品，將學習歷程檔案作為記錄個人學習成果的軌跡，規劃自己的學習路徑。

教育部表示，學生身心議題複雜且多元，本署持續落實高中以下學校三級輔導體系銜接、轉介運作機制，提供相關輔導專業諮詢，並協調相關資源之整合。另為充實學校輔導人力資源，本署每年補助地方政府及主管學校專任輔導教師及專任輔導人員聘用經費及學生輔導諮商中心行政運作所需經費，以保障學生輔導權益。

另自108課綱上路，教育部國教署已建置「學生生涯輔導網」，其中置有生涯輔導QA，從自我探索、108課綱選課、升學管道、親子溝通與家長陪伴，提供家長與學生作為生涯規劃的參考資源，期望學生的天賦得以自由發展，適性揚才。