飆股是怎樣形成的？原來背後都有這股力量在作祟

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儘管大家都在炒作飆股，但多半不懂股票暴漲的原因。很多人以為，股票暴漲源自於出現不錯的消息或利多因素。這其實是個錯誤的觀念，且讓我來說明原因吧。

假如你一整天盯著股市的話，會發現很多公司都有利多消息或相關新聞，但絕不是所有的公司都能漲停或暴漲。有些公司就算有利多帶動，也只有短暫的反應；而有些公司看起來不怎麼出色，卻直奔漲停。

只要是理解股市原理的人都知道，達到漲停是一件非常困難的事。請試著以常理思考，當總市值 2,000 億韓元的公司漲停時，意味著該股票的總市值將飆到 2,600 億韓元（編按：韓國股票每日漲跌幅限制為30%，台灣目前則為 10%）。這個變動有多大？這等同於大股東一天內就賺進數百億韓元。

你必須知道，股市中雖然常出現漲停股，但那屬於非常特別的狀況。韓國股市有個很特殊的波動緩和機制（VI，此波動緩和機制啟動時機落於上漲與下跌時，本書主要討論的是上漲時的VI），假如當天某檔股票上漲幅度達開盤價的 10％，股票交易將會暫停二∼三分鐘，讓投資人有進一步考慮的時間（編按：台股也有類似的緩漲／緩跌機制，稱為緩漲／緩跌試撮，當盤中個股股價波動達 3.5% 時，會暫停交易 2 分鐘） 。

如果沒了VI，放任股價不斷上飆，劇烈的漲跌比率可能會導致投資人在幾分鐘內虧損甚鉅。因此為了防止這種問題，韓國股市啟用了波動緩和機制，每當某檔股票上漲 10％便會暫停交易。因此，倘若想要達到漲停，需要經過兩輪的 VI。

理論上的確如此，現實中的股市卻不盡然。VI 一啟動，往往就會引來大眾的目光，使無數的短線交易者對其產生興趣。VI 鎖定的個股反被看好，吸引更多人想購買這檔股票。

絕對不能小看短線資金。只要五位能分別賭下一億的散戶，就能馬上收購五億韓元的股份。你以為只有這樣嗎？無數投資群組中的散戶將隨之湧入短線市場。這一類的資金進入股市後，只要股票一上漲，便會在賺進 2 ∼ 5％價差時立即拋售。如此一來，股價還能夠輕易上漲嗎（只要股價上漲，炒短線的人就會拋售股票，導致成交價崩盤，走勢也會跟著下跌） ？

重要的是，儘管如此，股價仍可突破這些不同的供需關係，憑藉更大宗的資金創造單日最高 30％的漲幅。縱然短線交易者的資金不可小覷，但凌駕其上的主力資金能夠一路推進股價。如果查看「分鐘線圖」，即可輕鬆掌握這點。

就算只看下圖，我們也能發現有股「勢力」瞬間湧入，大力帶動股票。你或許會認為，那也可能是資金雄厚的超級散戶。不過，超級散戶幾乎不會以「市場價」一次性收購股票，因為他們如果用這種方式進行交易，帳戶很快就會見底。因此，這種動向只能解釋為特定主力正主導低價股上漲。

股票暴漲的過程看似簡單，但事實卻並非如此。在眾多投資者湧入市場的情況下，若想讓股票形成漲停，就需要不斷的排除競爭者，推動股價上升，然後反覆這個過程再次推高股價。這是一個相當複雜的過程，因此，我們需要提出另一個疑問。

「拉抬股票大漲的主力願意讓散戶獲利嗎？」

正如大家所知，股票市場是個有人願意買下我的股份，我才能賣股離場的地方。換句話說，如果股價在散戶買股後上漲，原則上必須有人甘願以更高的價格向他收購，他才得以脫身。假如同上述情形，主力帶動股價上漲，吸引了眾多投資人，結果這些人卻在股價上漲後便拋售離開，拚命拉抬走勢的主力該如何是好？

「請進場帶走利潤吧，我們會繼續收購的。」

很可惜的，絕對沒有主力會這麼說。由於他們的目標是以更高價賣出，所以會期望自己進場的時機點盡量沒有他人跟進。這樣一來，會發生什麼事呢？股價將停止上漲，反轉變成下跌趨勢。

再三反覆這樣的過程以後，散戶們終將因為虧損不斷，選擇賣股出逃。不過，這些拋售的股票老是「像變魔術一樣」，在那之後又再度上漲。「只要我賣了，股票就會漲。」這句話便是源自於此。

我不會說這是一個偶然。假如大部分的人都遭遇過同樣的情形，那就不是偶然，而是「必然」。所以，我們就不該像個傻瓜一樣，正面迎接這個必然。簡單來說， 不要只想著搭上飆股的便車，輕鬆獲利。飆股是特定勢力所創造的作品，他們肯定不會忍受其他投資人從中獲利。反之，我們應該利用主力飆股的模式進行買賣，也就是我在本書所提出關於「主力股」的買賣法則。

投資人必須知道主力的個性和他們的買賣方式，才能以不同於一般散戶的交易模式進行操作。主力對付散戶時，常用的策略便是利用散戶的「焦慮」，使他們疲憊不堪。因此，我們進行投資時，應摒棄焦慮的情緒，養成慎重、從容的買股習慣。

主力最懼怕的便是偏好慢慢收購，但不輕易賣出的投資人。這是因為主力必須等待散戶拋售股票後，方能買下股份，將股價炒高。但這種類型的散戶不僅不出貨，還會在股價下跌時收購股份，再也沒有比這更令人頭痛的事了。當主力無法繼續拖時間，只好就此拉抬股價時，這種散戶就能憑藉主力的力量輕鬆獲利。

我就是為了告訴各位這種方法才執筆寫下這本書。如果想要透過股市中的飆股獲利，便要仔細學習主力股買賣。從現在起，我將詳細說明對付主力的相關策略。