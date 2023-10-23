投資人往往會被故事「迷惑」 其實主力最愛這種劇本

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編按：每檔股票背後都有主力，各種飆股背後都有他們的身影。然而究竟哪些是主力們喜愛且能打造成飆股的股票呢？韓國第一股票Youtuber──Wozowski全解析，教你認出下一支飆股的長相。

主力不會毫無來由的拉抬股價。假如股價突如其來暴漲，將會使金融監督院起疑心，介入調查是否有人操縱行情。所以股價走揚時，需要附帶值得信賴的利多消息。由於投資人會選擇擁有利多、值得期待的股票，而不會貿然投資缺乏利多的股票，所以股票上漲的同時，利多是不可或缺的條件。

驅使股票上漲的名義叫做「題材」。投資人多半想投資有故事性的股票，並期望自己投資的公司將來可以營收大增，成為一家大公司。這同時也是投資的本質。當投資標的出現戲劇性發展，急速成長、營業額飆高，在股市中備受矚目時，投資人就會基於這些突出的漲幅和收益，而果斷投資。

反之，如果是沒有利多、缺乏期待感的公司，股價並不會出現明顯的漲幅。這在股市中是非常理所當然的現象。這麼說來，究竟需要怎樣的利多因素，才容易使股價大幅上漲呢？

1. 大眾期待心理的「生技股」

2. 「併購」成為更好公司的盼望

3. 時代英雄必備的「概念股」

我們必須關注一件事，對主力來說，哪一種劇本最有利？主力要用怎樣的「題材」才能吸引到投資人的關注呢？

「可以讓人期待公司營業額大增的題材。」

主力會點燃投資人的夢想和希望，唯有如此，投資人才會果斷的把資金投入股市。 是什麼樣的夢想呢？正是透過目前的情勢，提高公司營業額，使公司成長為「跨國企業」。因此，主力正式拉抬股價的當下，相較於改善疲軟營收的利多因素，更重視公司是否有進軍全球股市的題材。如此一來，投資人才不會感覺當下的股價很高，而會以為還有上漲空間，大膽收購股票。他們也正是從那個時候起，開始買下主力以高價拋售的股票。

對於主力來說，散戶的功用便在於此。囤貨時不插手，而後在高價時接受倒貨。此時， 投資人往往會被故事「迷惑」，進入股市。

於是，主力需要滿足兩項要素，方可備妥劇本，說服投資人。 其一是故事情節不能只有單次使用機會（像是收到訂單而上漲）； 其二是未來的營業額必須難以估計，假如他人能夠輕易掌握營業額，該股可謂已經跌到谷底了。所以，未來營業額必須令人難以估計，才會有人願意相信無法估計的情報繼續投資，爭取到提高股價的時間。

再多說明一下，如果某公司出現簽訂供應合約的利多消息，但合約規模不大時，股價通常很難上漲。例如，因為政府政策，決議全國市內公車必須設置監視器時，的確是個利多因素，不過鑑於全國公車數量已經底定，所以營業額只會暫時上漲，不會持續增加。

隨著營業額穩定增加，公司持續發展，進軍全球股市的希望和夢想將使股價大幅上漲。再加上這類股票即使暴漲，也不會令人起疑。千萬不要忘記主力會利用這種故事。由於主力總是經常更換新的劇本，所以在研究主力動態進行投資時，務必記得查看那些曾上漲的股票的相關新聞與劇本

除了題材外，主力到底還偏好收購怎樣的股票呢？雖然很難劃出明確的界限，但通常是每股價格介於 800 ∼ 20,000 韓元，總市值至少有700 億∼ 3,000 億韓元（編按：換算成台幣約在20 ∼ 85 億元間） 的股票。

假如主力欲收購的個股達500億韓元以上，總市值理所當然要超過1,000億韓元才行。收購股票必須達此程度，才有足夠的資金基礎帶動行情。查詢符合上列條件的股票時，常會看見我們不曾聽聞的名字。沒錯，之所以如此，是因為有名的股票多半是我們熟知的公司，缺乏了所謂的期待感。

「股票市場裡，股價上漲並非創下高營業額，而是來自於人們對新事業的期待感。股票再好，如果少了期待感，股價也不會上漲。」主力必須提供適當的貨量，令一家鮮為人知的公司受到市場矚目，並使投資人期待它在未來發展成大公司。唯有如此，主力的股價炒作才能以勝利作收。