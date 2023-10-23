憂鬱與「憂鬱狀態」有什麼不同？聽醫師解憂療鬱

林黛玉的憂愁，有人歸因於與她父母早亡有關，有人解讀為天性上的多愁善感，也有人認為是她在大家族賈家中壓力過大，甚或是來自身體上的體弱多病。無論如何，林黛玉的憂鬱情緒，在時間以及強度上，似乎都超出常人一些，甚至因此無法參與生活中的某些聚會活動。然而，林黛玉的憂愁確是一個典型，在許多讀者心中，立下了難以替代的深刻形象。

有時候，你可能感覺到愁苦、煩悶；有時候，你可能觀察到旁人低落、憂鬱；有時候，你很想幫助自己向前走；有時候，你會希望更瞭解他人憂鬱時是怎麼想的？究竟發生了什麼事？要怎麼做才能幫上忙？

情緒是由腦部所管控，憂鬱時，大腦中會出現怎樣的變化呢？憂鬱症（major depressive disorder）作為一個精神科疾病，顯示出了大腦真的有些變化，不論是從腦部的影像學來看，還是從生理藥物治療的效果來看，都能證實這點。而隨著治療的進行，越來越多科學證據顯示，大腦這樣的變化是會隨著時間而回復的。

以全世界統計數據來看，若是根據失能（disability）的影響力，將所有疾病做排名，那麼，在二○二○年之後，造成人類失能的第一名便是憂鬱症。若是用整體因疾病所需要付出的成本負擔來看，憂鬱症也名列前茅，占據第二。從臺灣的研究統計來看，根據衛生署國民健康局推估，全臺灣有大約兩百萬人有憂鬱症的表現，近乎十位民眾中就有一位受到憂鬱症狀的困擾。

只是，這和「憂鬱」或是「憂鬱狀態」有什麼不同？憂鬱不應該是正常的、每個人都可能經歷的一段情緒嗎？要怎麼從「憂鬱」辨認出「憂鬱症」呢？若是從生理與現代生物精神醫學的角度來解讀「憂鬱症發作」，它會有怎麼樣的特性？通常會持續多長時間？怎樣才能避免惡化呢？《古人解憂療鬱帖》這本書希望能提供各位讀者一個精神科醫師的觀點，從過去人們憂鬱的情狀，討論到現今的憂鬱特性，一路閱讀下來，我們會發現，我們並不孤單。

生命中總是有失落與困頓的時候，心情難免為此低落痛苦，思考也難免轉為負面。但此時，總是會有各種方法能幫助我們一步步前進，過程中，雖然可能碰上此路不通的情況，也可能須要披荊斬棘，但總有一天在穩穩走過後，會看到自己的成長與改變。這本書提供了不同的人生風景，翻閱時，或許會與某位過往人物有感而契合，希望這本書能透過不同時空的情境給予讀者一點安慰與鼓勵。憂鬱降臨，並不是那麼無助，有許多方法都能讓自己感到更舒暢一些。

如果你準備好了，就請翻到下一頁，讓我們開始解憂療鬱吧！