10／23本周國內外財經焦點》美科技巨頭財報、TSIA年會、「雙11」來啦！

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本周美股正式進入超級財報周，聚焦微軟、谷歌母公司Alphabet、臉書母公司Meta、亞馬遜等科技四巨頭的業績表現，勢將牽動美、台股市走向。

華爾街預期微軟上季（7至9月）營收年增8.7％至545.4億美元，EPS經調整後可望達到2.65美元，較去年同期增加12.8％。就Alphabet而言，投資人看好線上廣告事業延續今年上半年的強勁表現，推動整體營收成長。

同時外界也期待這北美四大雲端服務提供者（CSP）或能釋出對雲端資料中心伺服器及AI伺服器產品出貨動能的後市展望。市場分析，上述公司資料中心伺服器高達8成比例由台系供應鏈提供，市場引頸期盼科技大廠能否傳遞出樂觀前景，為近來低迷不振的AI類股打上強心針。

此外，包括德儀、通用汽車、保時捷、可口可樂、福特、默沙東、優比速（UPS）、瑞薩、SK海力士、萬事達卡等，也將公布其財報。

台股本周同樣有多場科技股法說會，包括聯電、聯發科、創意、智原、力成、旺宏、訊連、聯亞、日月光投控、國巨、精測、台郡、同欣電、穩懋等，市場關注對第四季營運展望及產業景氣，將牽動法人操作策略與個股行情。

不過，科技界的最大事應屬台灣半導體產業協會（TSIA）將於27日舉辦的年會。本次年會論壇主題為「Generative Artificial Intelligence and Semiconductor生成式人工智慧與半導體」，特別邀請兩位微軟企業副總裁Rani Borkar 、Eric Boyd針對《AI》專題進行分享，同時外界也預料會中將針對明年半導體景氣、美國出口新規定等議題進行討論。

而中央銀行24日將公布9月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額，預料很可能呈現連兩個月下滑。8月證券劃撥存款餘額為3兆3,478億元，雖仍持續站穩3兆元以上高水位，但較7月大減1,044億元，為今年以來首見餘額下滑。

在美國聯準會與日本央行召開利率會議前，歐洲央行（ECB）本周將先召開貨幣政策會議。歐洲央行在9月例會宣布升息1碼，連續十度升息，存款利率調升至4％，創下1999年歐元問世以來最高水準，同時暗示10月將暫緩升息，因此市場普遍預期歐洲央行本次將按兵不動。

美國本周也將公布多項經濟數據，包括9月新屋銷售、9月建築許可、9月耐久財訂單、10月密大消費者信心指數、第三季GDP初值，以及聯準會青睞的通膨指標個人消費支出物價指數（PCE）。

大陸年底購物盛會「雙11」將自10月底登場。大陸電商平台們大力備戰「雙11」，阿里巴巴旗下淘天集團宣布，天貓「雙11」自24日正式啟動，並設定「全網最低價」為核心目標；京東「雙11」則在23日晚啟動，亦主打低價便宜。市場關注網購動能對大陸第四季經濟的推動力度，能否有助於達到全年經濟目標。

本周其他重要財經大事請見工商時報財經行事曆。