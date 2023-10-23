蓋亞電動車隊致力推動永續物流 國際包裹郵政物流展10／24亮相

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隨著電子商務蓬勃發展，從亞洲、北美到歐洲，消費者對宅配到府和當日送達的需求與日俱增。根據全球電子商務暨航運郵務公司Pitney Bowes統計指出，2022年全球包裹數量高達1610億件，相當於平均每秒就有5102個包裹在流通。如何將包裹更快速、更環保遞送至消費者手中的最後一哩路，成為各國郵政、物流及企業優化與革新的焦點。

蓋亞汽車以引領全球零碳物流為使命，將於10月24日至26日假荷蘭參加「Parcel + Post Expo」，該展會為全球包裹快遞、郵政物流創新營運與解決方案的全球盛會，將有來自世界各地220個國家一同展出最新產品與科技。蓋亞汽車於2022年底率先推出電動商用三輪車Rapide 3，受到國內客戶如DHL、momo、FedEx採用，緊接著因應歐洲市場需求，推出第二款電動載貨腳踏車Rapide Lite，兩種車款皆主打高載重、安全與環保，其中Rapide 3還能因應不同任務需求，為郵政、警政和消防用途打造成客製化車輛，在此次Parcel + Post Expo展覽中也將同步亮相。

Rapide 3配備1000公升大貨箱，載貨量可達200公斤，與二輪機車相比，多了四倍載貨空間，更能減少14％往返貨倉補貨的行駛里程、縮短每件包裹配送時間。除了有效提升車隊配送效率外，以減碳目標來看，與燃油機車相比，Rapide 3 每月可減少35kg的碳排量，10 年約可減少4.2噸碳排放，直接協助企業達成ESG目標。

專利35度傾斜系統提升Rapide 3靈活性和穩定性。圖／蓋亞汽車提供

歐洲於2023年通過《2035年新售燃油轎車和小貨車零排放協議》，自2035年起將禁止生產新的燃油車，加快電氣化轉型、重塑歐盟交通。同時，越來越多城市推行去化貨車的道路政策，以減少污染、緩解因送貨服務擴展而造成的交通擁堵，也讓城市對行人更友善。

蓋亞推出的Rapide Lite可取代傳統貨車，全車載重達200公斤，車頭載貨空間採模組化設計，後座可選開放式貨斗或車箱，多元空間運用將載物效能極大化，無論行駛在低碳管制區、行人徒步區或自行車道，都能輕鬆完成配送任務。

從Rapide 3到Rapide Lite，皆擁有二輪機車的機動性和四輪貨車高承載量的優勢，能順應台灣及歐洲國家特殊的道路環境與環境保護政策，滿足業者多元載運需求，體現零排放、無汙染的永續未來。