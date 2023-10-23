台積1.4奈米廠 台中高雄爭搶

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中科二期擴建計畫

台積電2奈米先進製程，因投資規模上看8,000億至1兆元，各地方政府積極爭取。內政部26日將首次都審中科園區二期擴建案，可望一次過關，之後送都委會核定即可進行土地變更徵收，最快明年5月交地，如順利可望供應台積2奈米及以下等先進製程利用。

台積電中科二期擴建園區共規劃兩期、四座晶圓廠，原定今年底動工，最快2024年底第一座2奈米製程可以投產，總投資金額高達8,000億至1兆元。為加速台積電取得用地，內政部26日召開中科擴建二期計畫專案小組會議，都審一般需經二到三次的專案小組會議，才會送大會決議。

知情人士指出，中科二期經中市府一年多的審查，水電、環評、排水都已經釐清，可望順利審議、快速通關，最終視會議結果而定。

中科二期擴建計畫面積89.75公頃，規劃2027年全區完工，將引進半導體相關產業，預計直接就業人口達4,500人，開發完成後估年產值可創造4,857億元。全案開發經費估450.4億元，推估總用水量約每日9.56萬噸，用電量925MW（兆瓦）。新增用水量占目前台中日用水7％，新增用電量達台中總用電量24％，均已獲不排擠民生及工業用水用電的書面保證。

內政部已排定11月2日召開土地徵收專案小組會議，通過後提交審議小組報告，後續再由中科管理局與地主議價購土地，如協議不成會由管理局研提土地徵收計畫，辦理後續徵收作業。

另台積電高雄楠梓廠如期進行，帶動半導體供應鏈群聚，周邊橋頭園區進度也超前，全區預計2025年完工。南科管理局截至9月已移交8處優先開發區域，讓廠商可與園區工程同步進行。設新廠規畫時程長，且需克服土地、水電問題，高雄屬新設廠區，整地建廠費時耗日，雖然中科二期先前曾延宕審查時程，但位置跟土地條件相對應較具優勢。

此外，台積電龍科三期擴建計畫告吹，攸關台積電1.4奈米先進製程用地，因涉及1兆元以上的投資規模，各方紛紛表態。國科會點名中科二期、橋頭園區等處可容納進駐。另台中市府及高雄市府均支持設廠，嘉義等縣市更積極爭取。

針對1.4奈米將花落誰家，台積電回應，進度同上次公開說法一樣，不會再額外提出說法。