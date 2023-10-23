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神山法說發功 目標價上看700元

從本輪目標價調升朝重啟來看，內外資看台積電合理股價共識值確定往700元以上靠攏。圖／本報資料照片
從本輪目標價調升朝重啟來看，內外資看台積電合理股價共識值確定往700元以上靠攏。圖／本報資料照片

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美股20日續挫，衝擊台股期貨夜盤，法人指出，台股23日開盤面臨區間下緣防守壓力測試，所幸護國神山台積電開始發功，外資法說後看多、搭配土洋籌碼同步回籠，多頭大旗一肩扛起。

那指、S&P 500與費半指數20日全數下挫逾1％，道瓊指數跌幅0.86％，台股本偏脆弱的信心受創，期貨夜盤下挫逾百點，期貨指數退守16,300點。研究機構分析師認為，台股23日開盤壓力雖不輕，觀察9月底至10月初三度守住16,200點區間下緣，展現多頭防守強度，仍有被國際資金調節可能，但權王台積電能多快止穩，對盤勢起關鍵作用。

台積電法說會後，外資第一時間以正面定調，就籌碼面看，國際資金由賣轉買，投信連十個交易日買超，態度明顯好轉。

高盛、摩通、大和資本、瑞銀、麥格理、中信投顧等聯袂調升對台積電股價預期，盛況呼應摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷預測，亮眼財測表現促成市場終於上調台積電預期。內外資看台積電合理股價共識值確定往700元以上靠攏。

瑞銀證券亞太區半導體分析師林莉鈞說，晶圓代工產業挾庫存正常化優勢，未來六個月內將出現循環向上拐點，估計台積電明年受惠3奈米製程放量、無晶圓廠重新拉貨、生成式AI向上、英特爾委外代工商機，營收將年增2成，瑞銀將合理股價調升至760元，居外資圈最高。

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