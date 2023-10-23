富士康四省工廠 遭陸稅務、用地調查

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

富士康近年遭大陸兩次查稅的概況

富士康在大陸多廠區傳遭官方「雙線」調查。大陸官方喉舌環球時報22日引述獨家消息指出，大陸稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。母公司鴻海集團傍晚發出重大訊息表示：「合法合規為鴻海在全球各地的基本原則。集團會積極配合相關單位的作業辦理。」

儘管大陸有關部門尚未宣布確切訊息，但已引發各界極大關注。值得注意的是，該報文中引述廈門大學台灣研究院副院長張文生分析，近年來，有關部門出台一系列給予台胞台企同等待遇的政策措施，讓其更好分享新時代大陸發展機遇，在大陸投資建廠的台企普遍受益，富士康作為指標性台資企業，更是獲利良多，在大陸做大做強，旗下工業富聯還在A股主板上市，並反哺母公司鴻海集團，「包括富士康在內，台資企業在大陸分享發展紅利、獲得長足發展的同時，也應承擔相應的社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用。」

張文生說，大陸有關部門對任何涉嫌存在違法違規的企業進行稅務稽查、用地情況調查，屬於正常的依法行政，合情合理合法。富士康旗下企業有義務積極配合稽查、調查，若確有違法違規行為，應認錯認罰、加緊整改。

上海台灣研究所所長倪永杰則在接受本報訪問時指出，富士康在大陸經營發展已久，可能在稅務、用地甚至用工方面累積很多情況，「經營中遇到的問題是否透過遊走法律邊緣的途徑處理，需在事實面前依法行政，現在處理是好的時機，合情合理合法。」但大陸會繼續鼓勵台商台企赴陸合法經營，例如9月份公布的支持福建建設兩岸融合發展示範區共22條新政，都是為企業提供更好的法律保護。

富士康在大陸工廠遍布各地，深圳龍華廠和目前全球最重要的iPhone組裝基地鄭州廠本次均被列入調查對象。目前富士康母企鴻海在大陸產能比重約75％、海外產能占比約25％，預期未來2至3年，在大陸以外產能比重將提升至30％。

富士康上次被大陸公開查稅可追溯到2010年2年27日，當時中國大陸國稅總局向各地稅務關發文，要求富士康、麥當勞、諾基亞等十家在大陸投資的外資企業自行查稅，並自行上繳應補交的稅款。不同的是，本次僅針對富士康。