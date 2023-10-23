美銀：Fed將延至12月升息

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

FedWatch最新利率預測調查

美國聯準會（Fed）主席鮑爾等央行官員近日的談話幾乎證實11月例會將按兵不動，有鑑於此，美國銀行（BoA）將聯準會最後一次升息的時間推延至12月。

美銀首席美國經濟學家賈潘（Michael Gapen）在報告中指出，聯準會有意繼續觀察經濟數據發展，預期官員將最後一次升息推延至12月。此外，潛在威脅還包括美國聯邦政府再度關門，因為這可能造成12月例會前的經濟數據發布中斷，聯準會不可能在沒有數據依據的情況下盲目行動。美國經過4周強勁的數據後，若是政府停擺，最後一次升息預測可能延至明年1月。

賈潘亦表示，強勁的9月數據雖保留再次升息的可能，但仍有很大的機率，聯準會將最後一次升息延後至明年或是不再升息。

根據芝商所FedWatch工具顯示，聯準會11月例會將利率維持在5.25％至5.5％區間的機率高達99.9％。

在聯準會11月例會前出爐的重要經濟數據，26日的第三季國內生產毛額（GDP），市場預期年成長率至少達4％。不過包括美銀在內的經濟學家指出，GDP為落後指標。另外，被Fed視為重要參考指標的PCE（個人消費支出）物價指數，將於27日公布9月數據，市場預期年增3.7％，低於8月的年增3.9％。

高盛等經濟學家預期美國經濟成長將減速，第四季可能大幅放緩，反映汽車工人罷工、學貸恢復還款，和能源價格飆高衝擊。

然而牛津經濟學家亞羅斯（Bernard Yaros）認為，聯準會的升息循環已經結束，並開始研究降息時間。他表示，首次降息的時間依然存在高度不確定性，鑑於核心通膨頑強，聯準會需要更多勞動市場減弱的跡象，來確定核心個人消費支出物價指數（PCE）持續回復至2％的目標。

LPL Financial首席經濟學家羅奇（Jeffrey Roach）表示，美國經濟已經充分降溫，通膨逐漸下滑，未來幾個月預料持續下降。美國經濟若出現淺層衰退也無需擔心，因為這可增加聯準會降息的機率。