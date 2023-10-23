美持續升息 8月外幣存款逼近14兆

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8月外幣存款餘額前六大銀行

新台幣8月貶幅擴大，國銀紛紛祭出外幣高利定存吸金，整體國銀8月底外幣存款餘額攀升到13兆9,115億元，月增175億元或0.13％，另年增6.46％，整體水位逼近14兆元。若美元持續走強，有望上攻去年10月史上最高的14兆1,678億元。

金管會分析，美元升值、美國持續升息，是外幣存款近一年成長快速原因，升息環境不利於債市投資、尤其是公債，升息會帶動債券殖利率上揚，造成債券價格下跌，資金就會流向存款。

外幣存款前二大的中信銀行、兆豐銀行都衝破1兆元、市占皆破8％，至8月底中信銀餘額1.3兆元、兆豐銀1.27兆元，第三名台北富邦銀行9,853億元，第四至第六名依序是玉山銀行9,756億元、國泰世華銀行9,416億元、第一銀行9,188億元。

中信銀指出，8月外幣存款月減0.1％、約13億元，因市場利率競爭及資金調度需求，客戶將外幣存款移轉至他行，及部分企業戶下半年陸續有現金股利發放需求，外幣存款部位逐步下降，但年增13.6％約1,554億元，是因聯準會持續升息，客戶持續增加外幣定期存款，使外幣存款水位於近兩個月創下歷史新高。

兆豐銀認為，高利率可能維持更長一段時間，美元較其他貨幣更具利差吸引力，在基本面未出現轉弱前，美元將維持偏強走勢。國泰世華銀說明，8月餘額年成長近30％，上半年受匯率波動及升息循環影響，致外幣定存大幅成長，下半年估維持平穩。一銀表示，8月底餘額近9,200億元，較上月底微幅增加，但較去年底及去年同期減少，主因同業競相以高利率吸收外存，及客戶轉向投資高收益的國外債券等商品致存款流失，且近期美元走升，部分客戶將美元獲利了結為新台幣。