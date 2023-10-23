「一致看好美元」國銀投資教戰

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國銀第四季一致看好美元。中信銀行、台新銀行、華南銀行10月紛紛祭出美元換匯、定存優惠，中信銀14天期年利率最高拉到6％、華銀1個月利率5.5％、台新銀Richart3個月5％。

中信銀分析，第三季美元指數從低點99.77飆升至107、上漲7.24％，美國去年開始快速升息並未造成經濟衰退，表現仍大幅優於其他國家，帶動美元下半年大反彈，因消費展望樂觀，及強勁經濟基本面支持美元維持強勢格局。

台新銀指出，以巴戰事再推高美債殖利率，使美元利差誘因不斷擴大，支持美元持續獨強，地緣政治緊張升溫，可能成為全球經濟「另一個不確定性的源頭」，美元與黃金成為資金避險買盤進駐主要標的，未來外幣資產的美元及黃金前景看俏。

台新銀提供換匯秘技，因台灣是貿易順差國，企業通常在月底會有結帳需求，這時出口商拋匯力道會大於進口商買匯，一整月中新台幣價格就會以月底相對較好，換匯時機不妨挑選每月的月底至次月的月初期間。

華銀認為，至明年上半年前仍看好美元，但中長期看好非美貨幣如新台幣、日圓等，建議保守規畫可承作美元定存，若願意承擔相對低的投資風險，可將部分資金布局在穩健的「投資級債、複合債、平衡型擁有高息收」基金，也可考慮將部分資金布局在具有穩定現金流的優質美元計價外國債；較積極規畫可布局美股、科技及看好產業相關基金或ETF。

有結匯需求的民眾可逢低分批買入降低購買成本，有外幣現鈔需求時可從戶頭領取，銀行僅會對購買現鈔收取現鈔賣匯價和即期賣匯價的差額，如此可獲取存款利息，也達到分批買進降低成本的效益。