國銀富豪財管業務 全年可望拚8,500億

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9月高資產客戶財管業務情形

金融市場動盪，但富豪理財動作未停歇。國銀每月激戰的國銀富豪財管業務，前九個月累積客戶數超過6,400人，總資產管理規模（AUM）7,984億元、年增3,697億元或86％，預估10月可一舉超過8,000億元，依此速度推測，年底富豪財管業務AUM可望衝破8,500億元。

目前開辦富豪財管業務的銀行共九家，加上金管會今年再核准一張執照給元大銀行，預計明年第一季開業，國銀間財管的競爭越來越激烈。金管會統計，前九月總戶數增加2,806人或77％，年增3,100人或85％。依近一個月國銀富豪財管AUM月增約200億元，預估今年將比去年底的4,563億元，年增約4,000億元。

9月戰況也出爐，以AUM來看，寶座續由中信銀拿下，連五個月穩坐冠軍，客戶數累積到1,626人，總資產管理規模1,659億元；兆豐銀客戶數1,154人、規模1,512億元維持亞軍；第三名合庫銀戶數1,188人，規模1,462億元，在7月時曾一度超車兆豐銀，9月與兆豐銀差距50億元，10月能否再度超車拿回亞軍，值得關注。

9月底「財管2.0方案」九家國銀開辦，包含中信銀、兆豐銀、上海商銀、國泰世華銀、一銀、合庫銀、瑞士銀行台北分行、玉山銀、北富銀等，元大銀預計明年第一季開業，還有一家公股行庫正遞件申請中，若審核順利，承作高資產客戶財管業務的銀行將來到11家。

金管會核准的執照是三年一審，首批開辦的中信銀、兆豐銀、上海商銀，三家銀行正爭取「續牌」，均提出續牌申請，年底前預計完成審查，牽動明年高資產客戶財管業務版圖。