富豪理財 11％買債創新高

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美國10年期公債殖利率升破5％，創16年來首見，資產億元以上的富豪面對升息趨勢，除持續擁抱現金外，海外債也成為極青睞的商品，至9月底國銀富豪戶持有高利債券比重來到11％，創下史上新高。

根據金管會統計，9月底國銀財管的富豪客戶資產配置中，存款約52％、保險13％、基金12％、債券11％、境外結構型商品6％。存款在今年2月衝破50％後，持續上升到52％高檔；保險從去年上半年的19％，今年9月下降到只有13％；債券明顯上升許多，去年還維持在7％～8％，今年上半年提高到9％後就一路飆升，8月再衝破二位數至11％，9月連兩個月維持在11％高檔。

國銀主管表示，今年通膨問題未解，聯準會（Fed）預計維持利率高檔好一陣子，金融市場偏震盪，財管客戶明顯有將資金移往安全性較高資產的趨勢，如美元定存、美債都是今年高端財管戶布局較多的商品。

券商的高資產財管業務也同樣流向債券，至9月底券商財管交易金額年增1,004億元，其中逾9成是來自才管投資人透過券商複委託買海外債的交易量飆升所致。

依證期局統計，至9月底有八家券商承作高資產業務，客戶數來到723人，年增155人或27％，累積交易金額為1,300億元，年增1,004億元或3.4倍。第一名為永豐金證，交易金額及客戶數各為551億元及308人，第二名國泰證各為442億元及123人，第三名是8月超車元大證成功的兆豐證，交易金額及客戶數各為127億元及109人，其中國泰證、永豐金證交易量年增達9倍、4.7倍之多。