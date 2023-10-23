蘋果想轉單 和碩、立訊可望進補

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iPhone15組裝訂單分布

陸媒22日宣布中國大陸監管部門調查富士康在廣東、江蘇、河南、湖北的工廠，目前正值蘋果iPhone 15系列手機大量製造與出貨高峰，相關調查可能影響iPhone 15的生產能力。市場傳出，蘋果有意將訂單逐步移轉至競爭者手上，立訊及和碩等業者可望受惠。

針對「查稅門」風波，鴻海22日強調，將會積極配合相關單位的相關作業。而主要生產iPhone 15鏡片訂單的大立光、玉晶光，均表示不願評論單一客戶狀況，但強調，目前出貨狀況不受影響。

受到手機過燙及華為等中系手機強力反撲的影響，蘋果iPhone 15的賞味期大幅縮短，最叫座的iPhone 15 Pro Max買氣也下滑，人氣最夯的鈦合金機殼手機在亞洲地區的等待期由原本的1個月大幅縮短，採運送的方式等待期縮至約半個月內到貨，若採專賣店取貨則在三天內即可交貨，歐美等市場也出現人氣退燒的跡象。

科技業者表示，時值iPhone 15生產期，儘管買氣退燒，但蘋果仍會考量增加供應鏈以備不時之需。

此外，iPhone 16零組件及設計圖送樣階段，預估明年元月前定案，鴻海查稅風波，再加上競爭對手立訊已取得2024年iPhone 16 Pro Max組裝NPI（New Product Introduction），該能力提升亦有益於立訊的iPhone事業版圖更加強大，明年的代工比重有望大幅拉高。

此外，立訊已是Apple Watch和AirPods的主要組裝廠，2020年時也曾緯創資通收購兩條iPhone生產線，更是Vision Pro的主要生產商，代表著蘋果產品正在加速本土化，並且開始擺脫對富士康的依賴。

業者擔憂，若是中國大陸政府調查，影響到富士康的產能，蘋果可以比照2022年11月鄭州廠閉環管理的方式，將訂單轉移給台廠和碩、陸廠立訊。在多年培植輔導後，富士康的對手不可同日而語，和碩2022年底就臨時吃下了400萬台iPhone 14手機產能，滿足市場需求。