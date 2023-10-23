富士康崛起之路 勞資風波惹議

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富士康在大陸之所以能快速崛起，並擄獲國際大廠的訂單，一大原因要歸功於大陸政府的行政高效率之賜。為吸引外資，大陸地方政府經常端出廉價的土地和稅收優惠來吸引外資，富士康正是其中最大受益者，在大陸推動科技製造業發展的千禧年前後，富士康更在招工問題上得到地方政府的大力協助，才得以順利推動業務的擴張。

以富士康鄭州廠為例，當地政府在精華的鄭州航空港區規劃了多達7平方公里的土地建設富士康鄭州科技園，2010年9月動土奠基，2011年1月底富士康生產線就開始投產，驚人的建廠進度被稱為「鄭州速度」，但若沒有地方政府的協助將難以達成。

但近年富士康在大陸發生多起勞資風波，引來愈來愈多的負面批評。

2010年，富士康深圳龍華廠在一年內，發生十餘起員工墜樓事件，引發社會高度關注，即使事件期間富士康派駐數十名心理醫生進駐該廠區，並對員工全面加薪，但仍無法止住墜樓事件持續發生，大陸國務院為此還派出調查組進駐龍華廠進行調查，而富士康重要客戶蘋果公司也對此展開獨立調查。

2022年10月，蘋果iPhone手機全球最大組裝廠的富士康鄭州廠，因防疫將廠區關閉，導致許多員工連夜「出逃」，透過當地民眾上傳富士康員工在高速工廠徒步返鄉的畫面，震撼各界，富士康鄭州廠的員工管理模式和防疫處置措施也招來許多批評聲浪。

除此之外，富士康大陸部分廠區也屢次遭外媒揭露為「血汗工廠」。例如，2017年11月英國金融時報報導，富士康鄭州廠僱用實習生非法加班組裝iPhone X，每天工作超過11小時。英國觀察家報在2018年6月踢爆富士康衡陽廠壓榨勞工，不僅有員工一個月加班超過80小時，超過大陸法律規定的36小時上限，而且該廠還遭控加班費未依法核發。

但另有熟悉兩岸投資事務人士指出，富士康等台資企業享有大陸提供的特別待遇，是發展重要關鍵，此外，富士康深圳龍華廠員工墜樓事件時，據悉大陸中央特別挑鴻海表態要提高工人的待遇，強調是示範作用，使其化危機為轉機，平息社會怒氣。