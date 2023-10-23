聚焦台、泰產業鏈 TPCA Show 周三登場

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TPCA Show 2023將於25日開展，全球逾450家電路板品牌參展，本次展會為新冠疫情解封後首度舉辦的展會，展位從2022年的1,286個攀升至1,376個，激增近7％；有鑑於台商佈建的泰國廠將於2025年步入運營高峰，主辦單位邀請泰國經貿辦事處、泰國PCB協會參展，展現台、泰攜手推動泰國PCB產業鏈落地的決心。

隨著2024年腳步逼近，工研院及TPCA預估，庫存去化步入尾聲，手機、電腦及半導體等可望進入復甦階段，電動車、AI伺服器動能延續，2024年PCB產業有機會重啟成長，產值成長幅度上看8.1％，雖然2023年擺脫下滑未果，但衰退幅度收斂，整體產值估達7,693億元，年減16.8％。

因應地緣政治及客戶要求，PCB產業近年朝向東南亞布局，泰國成為此波浪潮的首選。主辦單位表示，此次展會邀請泰國貿易經濟辦事處（TTEO）及泰國投資促進委員會（BOI）、泰國PCB協會等代表共同參與，展現台泰雙方攜手推動泰國PCB產業鏈的落地發展的決心。為協助產業連結泰籍人才，TPCA Show首次安排國際學生導覽，尤其以泰生為大宗，透過專家帶隊，有助於在台外生進一步了解PCB產業生態系，擴大產業海外人才庫。

今年TPCA Show匯聚來自歐、美、日、韓、泰等超過450家全球電路板品牌及1,376個展位外，主題聚焦「載板與高階電路板製造本業區」、「智動化解決方案」、「SMT/電子組裝之智慧生產系統設備與材料」、「永續淨零/綠色科技專區」、「高質新材料、耗材與化學品」、「檢測設備與軟體」、「乾、溼製程設備」等面向，結合展會期間IMPACT、永續低碳、智慧製造等論壇，預計於25日上午舉行開幕式。

TPCA Show 2023攜手與「台北國際電子產業科技展」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展」、「台北光電展」四展合一，全方位提供電子產業及電路板製程製造解決方案。