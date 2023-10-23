股價恐回測百元關卡 鴻海83萬股民 心驚驚

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鴻海集團旗下富士康遭中國大陸點名查稅、查地，因觸及敏感話題，引發投資圈高度熱議。法人認為，單就企業角度而言，若被要求補稅罰款，勢必導致經營成本增加，且傳統代工毛利已是「殺到見骨」，對於稅後純益影響程度將更為明顯，近期股價衝擊難免。

鴻海上周股價以103.5元作收，市值達1.4兆元，今年來三大法人大賣22.59萬張。法人指出，鴻海查稅風波，23日股價恐回測百元關卡。

大陸稅務部門22日宣布對富士康在廣東、江蘇、河南、湖北等地企業祭出「雙查」重拳，市場揣測紛紛，即便調查結果尚未公布，公司也發布重訊聲明會積極配合，此利空訊息可能率先在資本市場中發酵。

鴻海目前在台灣、香港、上海、東京，共有19家上市公司，其中市值最大的就是在台股上市的鴻海，市值達到新台幣1.43兆元，鴻海也是諸多小股東主要投資標的，目前股東總人數有82.53萬名小股東，是台灣股東人數第五多的企業。

另外，鴻海6月股東會中通過，由子公司訊芯轉投資的大陸子公司訊芸，計劃申請在A股上市，但上市相關事宜仍要視環境與時機而定。

不願具名的資深投顧總經理分析，鴻海集團在大陸得以快速發展，仰賴租稅優惠是一大關鍵要素，因此造就龐大電子代工帝國。此次衝擊程度不容小覷，將考驗經營者智慧，尤其鴻海目前股東人數達82.53萬，也必須給投資人有個交代。

此外，人口紅利光環褪去，鴻海製造優勢逐漸變化，市場擔憂若此次查稅、查地行動，除了需「連補帶罰」，若進一步擴大到未來集團在大陸稅率拉高，增加製造成本，對企業經營壓力影響更重，在政治風險增溫情況下，面臨獲利下修、本益比調整壓力。

針對此事，經濟部22日表示，第一時間已跟鴻海取得聯繫，並表達關切，本於協助產業發展任務，經濟部後續會與鴻海保持密切聯繫，視情況提供協助。