環境部長薛富盛掛保證 資源循環促進費不重疊徵收

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因應國際趨勢與台灣2050淨零排放政策，環境部推動兩大法案，除了《氣候變遷因應法》將啟動徵收碳費，《資源循環促進法》的「資源循環促進費」明年也將出爐，產業界無不擔心會被多脫一層皮。對此，環境部部長薛富盛接受本報專訪時保證，只要是計算基礎有重疊，「重疊部分，個人認為可以排除」。

環境部正在推動「資源循環零廢棄」關鍵戰略，為落實各項施政目標，資源循環署已經啟動《資源循環促進法》的立法作業，預計將在明年2月公布草案，未來內容整合現行的「廢棄物清理法」和「資源回收再利用法」的管理思維，讓法律更符合現代環保趨勢。

翻轉廢棄物管理觀念

也就是說，希望透過立法落實減少廢棄物產生、再使用（不改變型態）、再利用（改變型態）、能源回收（如固體再生燃料）、妥善處理等5個階段，搭配「綠色設計源頭管理」、「能資源循環利用」、「廢棄物量能平衡及管理」3大循環策略，以及「串聯上、中、下游產業暢通循環網絡」、「發展創新技術與制度」兩大驅動支柱，藉此翻轉廢棄物管理觀念，提升資源再利用並健全管理。薛富盛表示，這是一個觀念的轉變，以前都稱「廢棄物」，因為過去是線性經濟，石油提煉變成塑膠、把塑膠製成產品，消費者使用壞了之後就扔掉變成廢棄物。

近年台灣公民素質程度提高，對於垃圾分類、回收的程度做得很好，但一般垃圾每年生產1,000多萬公噸，真正需要透過焚化爐處理的部分不到500萬公噸、其餘都是可以回收再利用。

「就像是產業製程中燃燒處理過後的爐渣灰渣，還是可以再利用。」薛富盛指出，未來會利用這概念設計出誘因請廠商要回收，延續現在廢清法與資再法的精神，透過誘因來讓廠商投資設備，強化資源再利用。

他強調，企業對廢棄物的利用也要有想法，可以透過公司或產業之間的交換，例如，水泥業的灰渣可以導入鋼鐵業使用，鋼鐵業爐渣或許營建業可以用，甚至有可能擴大到園區，讓園區內部產業循環使用，同時還可以減少碳足跡。

環境部資源循環署主任秘書許智倫補充，台灣全國一年會使用到大概3千多萬噸的資源，其中包括事業廢棄物有2,000萬噸、非事業廢棄物有1,000萬噸，家戶有近6成的回收率，事業單位大約有8成。

估計到了2060年，資源使用量還會成長1.5倍，所以除了促進循環體系也會配合在源頭減量，希望廠商在設計製程階段，就要把環保節能理念都考慮進去，「如果不做，未來面對國際貿易跟環保趨勢時，會有更大的衝擊」。

衡酌補貼對象 滾動式檢討

日前在修法研商會議中曾提及，未來特定事業廢棄物將被公告為「產業責任物」，業者須繳交「資源循環促進費」，挹注後端再利用及使用，包括紡織業、鋼鐵業、石化業等業者都擔心，如果再加上碳費的成本衝擊，不僅有失公平、還可能被多脫一層皮。

薛富盛強調，製程產出的爐渣廢棄物跟碳之間是獨立的，排碳要付費、產生廢棄物也要付費，「這兩者是獨立的」，有些產業可能會有影響，但廠商如果可以提出有力的證據，認為廢棄物之間與排碳有關聯性，「支持重疊部分扣掉」，在未來進行費率審查時，讓委員們來討論，「該獨立的時候獨立，有關聯時提出請求，重疊部分，個人認為可以排除」。

環境部也強調，資源循環促進費課徵規劃與評估過程中，會同時考量經濟效益、能資源效益、提升環境品質效益（例如減碳效益）等因素，也會在碳費徵收、碳交易的機制中，將事業資源循環的減碳效益納入考量。課徵資源循環促進費並不是為了收費而收費，更會衡酌補貼對象，後續待相關運作機制成熟後，也會滾動式檢討運作機制，避免資源排擠。

資源循環促進法 三大重點

薛富盛小檔案