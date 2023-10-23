學界轉戰政壇 最注重立論、證據

從學術界走入政壇，環境部部長薛富盛在經過數月洗禮後，言談多了一份自信與肯定。台灣過去經濟發展伴隨不少環境議題，在各種網路聲量上也受到更多民眾關心，他認為，這是環保署之前做很多環境保護工作所打下的基礎，但近年從野火、高溫等議題，民眾對氣候變遷很有感，同樣也希望讓環境保護變成是一份有感的工作。

被問及轉換位子的心境？薛富盛笑說，政府部門跟學校比較不太一樣，學校基本上就是師生、教學研究，偶爾也做些產學合作，跟企業界互動密切，但來到政府部門基本上政府施政面對全國民眾，讓民眾在政府推動政策有感、覺得政府很用心，為人民福祉著想、讓人民安居樂業找到好工作過更好生活。

薛富盛談起環境保護工作時，就像一本攤開的教科書，從工業革命大量使用化石燃料開始談起，由國內講到國外，甚至是新興科技對環境的影響。他認為，近一年以來大家對於整個氣候極端現象的感受很深，像是夏威夷野火、巴拿馬運河乾旱限制船隻通行，這已經不是過去5年、10年前，大家覺得氣候變遷只是書上模型、離我們生活很遠。

台灣經濟實力全球排名第18名，薛富盛對政策也充滿想像。他說，以前學界服務的對象跟現在會有些差異，畢竟學校環境跟公部門不同，「對我來講是很好的學習過程、不同文化去適應學習」。1985年赴美留學的經驗，讓薛富盛對自己適應能力很有信心，甚至在美國化學公司工作三年後再回到中興大學任教，也能從不同環境轉換中去適應面對。

環境部同仁談起這名學者部長也是戰戰競競，有同仁笑說，薛富盛非常注重立論、證據，提出政策文字的時候，都會要求要有正反兩面的論述，要有充分的背景資料與數據支持，才是一份合格的報告。「是證論、不是謬論」也是他最常告訴同仁的一句話，因為他希望環境保護不只是一份工作，也可以改變民眾的生活習慣。