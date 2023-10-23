淨零排放 應成全民運動

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《氣候變遷因應法》公告施行之後，外界關心「碳費」相關子法，甚至擔心企業在開始繳納碳費之後，會轉嫁到物價上。環境部長薛富盛強調，「要把淨零排放這觀念變成全民運動」，對大企業徵收碳費只是第一步，民眾也應該配合生活轉型，且「取得平衡是一項大工程」，未來碳費也可能部分運用在保障淨零轉型後失業的勞工身上，扶助弱勢。

據《氣候法》第28條規定，碳費是依排放量徵收，目前規劃初期碳費徵收對象為年排放量達2.5萬噸的製造業及電力業、大約500多家業者。又依氣候法第29條，碳費徵收對象提出自主減量計畫可達「指定目標」者，申請核定「優惠費率」做為配套；透過不同費率的設計，以加大加速大排放源實質減量。

考量不同行業減量空間不同，為利後續制度順利推行，環境部7月起已持續與各產業就碳費自主減量計畫及指定減量目標，展開研商座談。

外界相當關心碳費到底要收多少錢，薛富盛笑稱「碳費不是部長訂的」，而是依法由中央主管機關所設的「費率審議會」，以我國溫室氣體減量現況、排放源類型、溫室氣體排放種類、排放量規模、自主減量情形及減量效果及其他相關因素審議後，送核定公告，同時也會定期滾動檢討。

至於是否會參考消費者物價指數中所列17項重要民生物資，降低碳費對物價、通膨衝擊？環境部也補充，有關「碳費費率審議會設置要點」，將會參考國內電價、水價及健保費率等審議會委員組成及審議方式而訂定。