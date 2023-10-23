促進資源循環 優先鎖定電池

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國內《資源循環促進法》正在進行立法作業，環境部長薛富盛表示，將優先接軌國際推動的產業，是電池、消費性電子產品、紡織品、包裝容器等，屆時會先訂出指引，特別是電池不僅是一般可攜式裝備，在交通電動運具興起之後，車用電池也會是很大要處理的問題。

聯合國訂定永續發展目標第12項「責任消費與生產」，呼籲各國積極掌握物料使用管理與推動資源循環，並規劃2024年提出「全球塑膠公約」。歐盟2022年提出「產品永續生態化設計指令」（草案）（Ecodesign for Sustainable Products Regulation，ESPR）及2023年6月14日通過「電池法」（Batteries Regulation），延伸生產者責任導入產品資源從搖籃到搖籃的綠色設計理念，提升產品環境永續性及循環利用，同時達到減少廢棄物與減碳目標。

未來「資源循環促進法」源頭管理的規範，將以延長產品壽命與減少自然資源使用為目標，薛富盛指出，廢棄物有三大類，第一類是可以再使用、這類變成二手使用之後就不需要再做任何的維護。

第二類是損壞了、沒有辦法發揮原來的功能，這類就要回收，這也是目前評估最大的類別；第三類則是量少、分子雜、甚至含有有毒物質，這類沒辦法透過再利用的才會變成真正的廢棄物。

薛富盛指出，對於資源循環署來講，要優先考量廢棄資源哪些占大宗、哪些要優先處理，「一定是大戶先處理，不會找小家庭開刀」。他點名「電池」是被列入考量的產業，不只是民眾手上的手機、平板電腦電池，近年逐步推動交通運具電動化之後，「電池用量非常恐怖」。

環境部資源循環署主任秘書許智倫補充，現行電池在台灣有回收電池機制、也有相關回收基金，在歐盟有規定金屬、玻璃製品中要有一定的回收量，我國目前在塑膠再生量有類似的做法，未來電池也會參考，也代表未來電池產品中必須還有一定比例的回收量。

環境部表示，這主要是建構原廠逆向回收產品重複使用或再製造模式，依指定方式進行重複填充、重複使用、租賃、押金回收或回購、維修及一定保固年限、再製造等，目前優先推動品項為手機、資訊設備、碳粉匣重複填充、玻璃瓶重複填充、包裝容器重複使用等。