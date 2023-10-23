國環院轉型 拚當政策領頭羊

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國家環境研究院於8月22日正式揭牌成立，由環境檢驗所及環境保護人員訓練所，兩個機關合併為國家級研究機構。環境部長薛富盛表示，環境部站在建立平台的角色，希望利用國家環境研究院將學研單位結合，期許未來不只是環境部智庫，也希望能成為政府環境議題領頭羊、配合國際合作，在台灣啟動更前瞻議題、建立讓環境更永續的目標。

國家環境研究院新增環境治理研究中心及氣候變遷研究中心，提供更多研究量能，其中環境治理研究中心規劃了各類環境介質（空氣、水、土壤等等）的污染治理研究，除了污染防制、污染溯源等技術之外，環境治理相關的社會經濟面可能的衝擊影響或者風險評估，都是未來研究重點。

氣候變遷研究中心除了關於氣候變遷的科學研究如何落地實現，在因應氣候變遷的調適工作，甚至對於各種減碳技術，及資源循環的發展或者環境風險也是研究重點。

薛富盛表示，近年來淨零排放、資源循環、無毒環境與永續經營與治理，是時代的潮流與世界共識，國家環境研究院將掌握國際脈動，充實環境研究量能，提升淨零人力專業職能，展現台灣環境科研的量能，這些都是國家環境研究院未來扮演接軌國際橋樑，相當重要的工作。

薛富盛坦言，國環院初步整合環境檢驗所、環保人員訓練所，但這兩項比較屬於例行工作人員培訓、檢驗標章建議，較沒辦法發揮政策或技術科研工作，未來在人員編制、經費到位之後，國環院將與國內學術單位、大學、法人機構合作資源共享，環境部站在建立平台的角色跟學研單位結合。