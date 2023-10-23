台塑遷內科 引爆新總部經濟

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台塑企業內湖總部員工新辦公生活支援方案

台塑內湖總部大樓周邊近年房價

台塑總部從敦北商圈搬遷至內湖，不僅是史上最大的企業搬遷行動，多達4,600位員工進駐，衍生龐大消費需求，創造區域「新總部經濟」。為讓員工儘快適應新生活，台塑總管理處規劃系列支援方案，包括交通接駁車，過往神祕的台塑招待所也開始對外營業，並開賣便當；就連臨時就醫，都有安排接駁車往返台北長庚醫院。

房仲業更看好台塑總部進駐內科後，會複製台積電進駐南科、艾司摩爾林口工一設廠的模式，將帶動當地餐飲、店面、租屋、置產需求起飛。

台塑總管理處表示，當初規劃進駐就鼓勵員工搭大眾運輸工具，除北市公共運輸處規劃的16線公車，上下班時段台塑還提供往返松山車站接駁專車，車型並從原本的20人座中巴升級為40人座的大巴，舒緩員工通勤壓力。就連員工就醫的交通需求，台塑也一併照顧，台塑總裁王文淵特別交代安排內湖往返敦北的接駁專車，提供員工就醫的移動支援。

員工用餐需求部分，台塑跟外包廠商合作，讓員工透過App團購便當，直送到辦公大樓；台塑招待所也開放對外營業，並開賣便當；台塑生醫除在內湖總部設立門市，台塑生醫董事長王瑞瑜更規劃11月起在中午時段推出定價90元的健康養生便當。此外，台塑總部一樓還有全家便利商店進駐，滿足員工消費需求。

房仲業者指出，台塑內湖總部啟用，大量上班族進駐帶來交通、餐飲需求，將大幅改變周邊商圈生態；雖受限內科潭美段廠辦型態，新總部周邊多為工業區街廓，目前附近租金每坪開價不到1,600元，未來上升空間很大。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大型企業總部進駐，大量通勤人口移轉將帶來交通、餐飲等上班消費商圈的轉變，甚至進一步可能影響員工購屋規劃，增加周邊租賃買賣需求。

以台積電為例，其設廠動態牽動區域房價，像是近年台積電擴廠的南科、竹南等廠周邊，房價由1字頭上漲至3字頭；林口工一工業區自艾司摩爾宣布進駐後，原本發展較落後的林口新市鎮後段，文化北路店面全部待價而沽、預售房價衝上4字頭。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，許多企業總部選擇在低價區域或重劃區，因交通不便，租屋市場的租金會率先反應；店家因尚未有集市效應，加上外送平台發達，往往發酵還需要一段時間。