卡位新商圈 超商、量販拚場

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近期台塑企業總部搬遷，讓每日人流逾2萬人次的內科更顯擁擠，看好人潮就是錢潮，超商、超市、量販業者積極搶進，卡位商機。三大超商7-Eleven、全家、萊爾富早已在該區各布點三至四家，且因應此類封閉式商圈，午晚餐時段供應用餐的龐大人流，店內用餐區桌數與座位數均比都會商圈門市擴增2至3倍。

7-ELEVEN深耕商場經營，包含交通轉運、觀光景點、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦共七大類，合計58座，營運穩健成長；其中近期話題夯的鄰台塑內湖總部的台企門市，來客數明顯成長，將持續提供更多元化商品，滿足消費者需求。

全家目前商辦型及工業型店約75間店舖，如汐止遠東世界中心、101大樓、南山廣場等，透過商辦及廠區店型，可擴大接觸辦公員工和訪客的客源，且多為穩定客源。

萊爾富在科學園區、工業區進駐或鄰近門市逾60家，若含封閉型商圈，如企業總部、營區、學校、醫院門市等約230家。萊爾富指出，進駐封閉型商圈門市，因配合商圈作息，排班為二班制，加上須特殊身分才能進入，一般民眾無法進入，包裹寄取服務會改由鄰近配套店家提供服務。

家樂福在鄰近工業區、科學園區、交流道旁門市也不少，近期新店店更因裕隆城開幕再受矚目；家樂福指出，新店店因跨雙北鄰界、又有交流道匯集，因應民眾消費需求採24小時營運，且有強大美食街助陣，相對客單、人流與單店業績在全台數一數二。