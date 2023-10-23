營造廠搶進公共工程 湧熱潮

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

疫情期間缺工、缺料、物價漲，造成政府公共工程發包困難，在透過放寬移工數量、提高工程毛利、採最有利標進行後，公共工程已成房地產市場低迷下，營造廠近一年來積極爭取的標的；過去以承攬公共工程為主的營造廠新亞建、皇昌、建國工程及工信工程，今年的營運因此「鹹魚翻生」、從谷底攀升。

台灣區綜合營造業同業公會指出，在政府放寬外勞名額、政府工程預算以最有利標發包下，近一年來公共工程脫標的比例確有明顯提升。

公共工程已成營造廠轉向投入的一塊商機，預期營造廠手中工程案量可望持續維持高峰。

建國工程表示，今年公共工程標案量增加，至8月底止新承攬六件工程標案中，屬公共工程的就占5成。

房地產景氣緊縮，推案量減少，加上興建項目多、交期長，營造廠近一年紛紛降低住宅承攬接案，轉以提升公共工程接案的方式，維繫營運動能。

達欣工近一年來逐漸降低住宅工程營運占比，目前手中案量已減至1成多，公共工程占比則提升至近3成。

皇昌在建工程餘額超過300億元，近年來承攬的工程中，也是以公共工程與海事工程為多。

主要承攬公共工程的工信工程指出，在政府採最有利標、放寬移工數量，近一年公共工程在手案量已達325億元，是近幾年來的高峰。

今年上半年工信已取得「空軍H007工程」、「環狀線北環段Y19（不含）-Y20土建及水電環控區段標工程」、「前鎮漁港泊區疏浚工程 」等，總金額約185億元。是近幾年同期承攬業績較好的一年。

新亞建手中合約工程案量超過500億元，其中超過9成是公共工程。業者表示，過去公共工程標案的利潤總在「毛三到四」，若遇原物料上漲、缺工缺料等不可預期的變數，更增加承攬營造廠的營運負擔及壓力，不過隨著最有利標的實施，承攬公共工程的獲利已有明顯改善。