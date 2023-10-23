生技錢景俏 卸任官員也瘋狂

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公部門官員轉戰生技公司概況

生技產業的黃金光景，吸引卸任官員轉戰熱潮，除曾任行政院長的林全、前健保局總經理張鴻仁、前衛生署長詹啟賢外，近五年來，包括前衛福部長林奏延、食藥署長葉明功、疾管署長郭旭崧都加入戰局。另外，前工研院院長、台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙，則一口氣創立奎克、體學、英緹和信標四家公司，在生技產業中大顯身手。

卸任官員除轉戰科技業、金融業外，生技產業也成為創造職涯第二春的新選擇，比較特別的是，過去卸任官員的「退官棲」，很多是酬庸或扮演門神的角色，但生技屬於高技術門檻、投資期長、高風險的產業，卸任官員面對的是真槍實彈的長期考驗；此外，像李鍾熙、張鴻仁、郭旭崧、林奏延和葉明功，都還是生技公司創辦人，領軍團隊「秀技」與國際大廠一較高下。

初步統計，近年生技「退官棲」，除林全掌舵的東洋、詹啟賢主導的國光生，是比較成熟的生醫公司外；林奏延的艾萬霖，是台灣第一個外泌體新藥開發公司，葉明功的精準生技，已建立完備的NK細胞基因工程改造平台。

郭旭崧領軍的新原生，則是台日跨足細胞治療的最佳代表，該合作案是由陽明交大與京都大學諾貝爾醫學獎得主山中伸彌攜手研發自動化的幹細胞製備技術。

卸任公職後的李鍾熙，以過去累積的人脈和資源技術，創辦主打基因定序儀的體學生技、多基因檢測技術平台的奎克、聚焦生殖醫學應用的英緹生技和專注於癌症早篩基因檢測的信標生醫。

其中，體學生技的最大股東是美國華人富豪前三名的黃馨祥（Patrick Soon-Shiong），黃馨祥不僅是醫師也創立藥廠，2022年淨資產89.4億美元，擁有「世界上最富有醫生」和「洛杉磯首富」封號。奎克則有香港首富李嘉誠旗下長江集團兩檔基金入股，後市營連備受關注。

張鴻仁創立的上準微流體，技術來自美國華盛頓大學授權，技術平台是結合光學與微流體的極精密檢測，可快速檢測循環腫瘤細胞及癌症相關罕見免疫細胞。