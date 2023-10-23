生技退官棲 細胞治療最熱門

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生技「退官棲」熱潮，以細胞治療產業最熱門，林奏延創立的艾萬霖、郭旭崧的新原生和葉明功的精準生技都跨足此領域。其中，新原生目標是將諾貝爾獎主山中伸彌的iPS細胞進入製程量產標準化，並規畫在2025年日本大阪世界博覽會亮相。

由宏碁創辦人施振榮、前交通大學校長張懋中、前陽明大學校長郭旭崧於去年8月創立的新原生，是陽明交通大學的衍生公司，目前股本1.2億元，今年4月與京都大學CiRA基金會簽署MOU，共同發展再生醫學。

新原生是以日本最先進幹細胞研發能量為基礎，結合台灣最強的半導體研發與製造技術，進行iPS的製程量產準化，希望將原本4,000萬日圓的成本降低到100萬日圓，生產時間也大幅縮短到一至二個月，並預計於2025年世界博覽會中展示該技術。

另外，前衛福部長林奏延創辦的艾萬霖，主攻的外泌體新藥，已獲醫藥品查驗中心列為外泌體新藥指標案件，且也獲東洋入股投資。外泌體治療相較於細胞治療，安全性高，可製成藥劑使用，極具產業運用價值。

艾萬霖專攻人口老化後的退化性疾病，進度最快的治療退化性關節炎動物模式與退化性眼疾的功效試驗，預計明年上半年會有成果。

前食藥署長葉明功創辦的精準生技，旗下已有兩項免疫細胞製劑產品進入臨床試驗，自體NK/NKT細胞PB101，在臨床一期試驗中，搭配TKI（酪氨酸激酶抑制劑），治療EGFR突變的晚期非小細胞肺癌。另外，異體NK細胞PB103，在臨床一/二a期試驗中，搭配標準治療，治療晚期或復發型非小細胞肺癌。