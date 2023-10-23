2023旺旺孝親獎 今頒獎

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2023旺旺孝親獎詞曲創作暨短影片大賽頒獎典禮10月23日下午4點於上海神旺酒店隆重登場，將頒發旺旺最佳金曲獎三名、旺旺金曲獎15名詞曲創作外，並頒發短視頻十強，現場更有精彩動人的創作表演節目。旺旺集團副董事長蔡紹中將代表主辦單位致詞，感謝所有參與的評審及得獎者，典禮由中天主播張雅婷與簡至豪共同主持，更力邀評審榮譽主席金曲歌王蕭敬騰出席頒獎典禮。

本屆孝親獎總計收到來自世界各地的原創作品6,653件，經過三輪評選會議以及無數辯論，最終選出118件得獎作品，本屆參賽者除了兩岸及香港、澳門之外，更有來自美國、馬來西亞、智利、澳洲、新加坡、日本、紐西蘭、丹麥、加拿大、印尼、比利時等地的作品。短影片獎項則是從全球60,299件作品中選出60件，參賽作品於大賽期間總播放量達17.2億。

另外，第二屆孝親獎詞曲得獎者的六首歌曲，也已分別錄製成MV及卡拉OK伴唱帶，未來將上架到各大音樂串流平台、KTV系統等，讓孝親獎隨著美妙的歌曲傳唱於世。

為宣導現代孝順觀念，帶動社會正能量，善盡企業社會責任，旺旺集團於2016年、2018年陸續舉辦第一、二屆旺旺孝親獎，分別以「朝念父志 暮思母恩」、「讓孝順成為一種習慣」為主題，闡揚「百善孝為先」的中華優秀傳統文化，廣受全球華人盛讚。

2023年續辦的第三屆旺旺孝親獎，以「孩子，你知道我需要什麼」為主題，提倡孝順不是單向的，鼓勵父母或長輩們勇於傾訴自身所需，促進親子溝通與互動。

本次活動規模空前，在詞曲創作大賽之外，為採用人民群眾喜聞樂見的影像表達方式，特新增短視頻比賽。希冀通過多種形式的宣導，傳播現代人孝親理念，促進家庭和睦有愛、弘揚孝親敬老的良好風尚，積極傳遞社會正能量，忠實踐行旺旺企業社會擔當。23日下午四點的頒獎典禮也將在快手短視頻平臺，以及映客直播平臺全程直播。中天新聞臺、中天亞洲臺，中時新聞網，新加坡SINGTEL、馬來西亞Astro共同轉播，讓觀眾能一起共襄盛舉期待第三屆的孝親金曲的誕生。