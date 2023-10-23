科文共融 追求DEI永續發展

中華電信與台灣大哥大近期都決定投資KKBOX，台灣大甚至將自家的音樂平台MyMusic與KKBOX合併，這代表電信雙雄將不再發展自己的串流音樂平台，而擴張生態圈讓本土串流平台行業集中化。

明年1月即將進行的大選，相較2018年台北市長選舉多了煙硝味、少了幽默場。當年無黨籍吳姓候選人出人意表地在公開辯論時提到「蜂蜜檸檬水」治療了他的腫瘤與汗斑疹，最後唱了歌手李麗芬《愛江山更愛美人》作為辯論結尾。多數人大概不記得蜂蜜檸檬，但一定記得那悠揚歌聲吟唱的選舉神曲，瞬間爆紅的流量，使得各串流平台立馬推出「市長選舉歌單」，國內外金曲排行榜的運作行之有年，像我這代的老人是聽著余光節目成長的，但選曲機制（當然還有KTV與其他商業漣漪的擴散）在科技的推波助瀾之下，展現激烈的轉變。

■生成式AI威脅真人IP 埋下匯流路障

各國紛紛推選秀節目，為要博眼球或爭流量以出人頭地，想進入或已載浮載沉於娛樂界的人無不使出渾身解術。數位科技對音樂產業造成的被剝奪感引發眾怒，生成式AI（Generative A.I.）複製真人歌手聲音能力令人咋舌，不到一年時間以人工智慧訓練模型的音樂創作嚴重威脅音樂家與歌手的IP，進而侵蝕音樂家與歌手從串流服務中能夠獲得的微薄版稅水準。在當前影像與音樂產業面臨數位轉型壓力之際，無疑對科技、商業機制與創意經濟的融合，埋下不信任的匯流路障。

除了AI衝擊之外，如何培育新秀，讓音樂與其他藝術才華能在當前商業機制中做出令人耳目一新的創作，是音樂或其他創意產業的未來關鍵。全球最大音樂公司環球音樂集團（Universal Music Group）CEO Lucian Grainge推動以藝術家為中心的串流音樂創新模式，他2月份和TIDAL合作，發表了一個含糊而有實現抱負的聯合聲明；沒想到他劍及履及，八個月後，環球音樂集團已經和法國串流平台Deezer達成了「第一個全面以藝術家為中心的音樂串流模式」。根據新的商模與演算法，Deezer會向那些受人們喜歡並真正被聆聽的藝術家支付更多的版稅。這與每一次的串流都有同樣價值的現狀大相徑庭，而且Deezer是拉丁美洲的市場領導者，這個轉變已在全球掀起音樂產業的巨浪。

■以藝術家為中心的音樂串流 帶來變革契機

如同全球各大平台，Deezer平台上只有一小部分藝術家真正被人們聆聽，根據流量計算，該平台上播放的97％上傳者僅佔總串流量的2％。Deezer的演算法賦予那些獲得至少500名獨特聽眾聆聽，並生成至少1,000次流量的藝術家獲得「雙倍推播」，但在版稅支付方面的分潤機制並不完全透明。Deezer算法選擇播放的歌曲，「歌迷積極參與的曲目」串流量也將獲得雙倍推播。Deezer CEO Jeronimo Folgueira表示：「這是該平台自創立以來最具野心和最具經濟模型變革，這個變革將支持未來數年高品質內容的創建。」 環球音樂集團的努力印證網路經濟的長尾理論，在創作者與作品的全生命週期，以科技手段激勵與陪伴創作者成長陷入兩難。大多數業餘音樂家或初入行藝術家只有少數粉絲，他們似乎被當前串流市場所淹沒。因為在這階段他們得不到太多關注，所以版稅報酬是微不足道的，但在這個階段，讓人們點開連結、聆聽音樂才是重要目標，而不是賺錢。隨著流量成長，收入進入雙峰分配的另一側，名利雙收、創作共鳴與藝術成就不見得呈正相關變動。更麻煩的是盲目崇拜的因素干擾、網軍帶風向的扭曲及演算法的公平正義性，才是真正令每個創作者苦惱的挑戰。缺乏足夠商業誘因，藝術創作的路障有無法讓消費者享受具藝術境界的卓越作品。

■創意是一門好生意 多元共融才能走得遠

英國學者約翰‧霍金斯（John Howkins）被譽為創意經濟之父，源自於他以電視製作人的身份在21世紀之初不斷推廣，在千禧一片不確定的年代中倡議「創意是一門好生意」，又將文化創意和經濟活動跨界開創新的經濟成長動能。

20多年過去，蘋果iPhone橫空出世後所改變的世界（不僅產業）結構，加上科技助攻或顛覆既有架構，文化創意與商業經濟兩個邏輯仍有待激盪出創新的火花。行銷、公關、廣告、藝術創作、文化創意、人工智慧、區塊鏈等關鍵字持續跨界發酵，催生一個又一個新商模的當下，也需要面對職場DEI（多元共融）課題，為全球經濟追求另一個永續發展的契機。