和平峰會沒成果 加薩戰火延燒

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埃及21日廣邀多國領袖在首都開羅召開和平峰會，試圖為以巴衝突降溫，但各方歧見過深、最終未能取得共識。阿拉伯國家領導人譴責西方對於以色列連番轟炸加薩地區保持沉默，多數西方國家則主張保護平民為當前要務。

數十個阿拉伯、歐洲、非洲等國領袖、外交部長與資深官員齊聚開羅，試圖為以巴衝突解套。但以色列並未出席，美國派出代表也非高層官員，最終一如預期未能發表聯合聲明。

與會的約旦國王阿布杜拉二世表示：「阿拉伯世界接受到的訊息是：巴勒斯坦人的生命不如以色列人重要。」

巴勒斯坦總統阿巴斯21日更表明，「巴勒斯坦人永遠不會離開家園，將留在自己土地上」。

據參與峰會籌備的歐洲外交官透露，歐洲領袖抵達開羅時便知道他們不可能簽署埃及擬定的聲明草稿，因為其中並未提及以色列抵抗巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的權利。

以巴衝突進入第三周，迄今已造成逾5,800人死亡。儘管哈瑪斯釋放兩名美國人質，但雙方戰事仍在持續，甚至越演越烈。

以色列軍方發言人表示，以國計劃從21日開始加強對加薩的攻勢，為下一階段針對哈瑪斯的戰事升級做準備。以色列軍方再次呼籲，加薩居民盡速往南撤離。

以巴衝突延燒帶動避險資產需求升高，金價20日盤中一度突破2千美元關卡，此為8月以來首見並創三個月新高，紐約期金上周收漲2.7％。國際油價也連二周收高，美國西德州與布蘭特期油上周皆累漲逾1％。

以色列持續封鎖加薩，切斷水、電力、燃料與糧食供應，導致該地區爆發人道危機。在各方呼籲下，首批20輛載著食物、水與醫療用品的卡車21日獲埃及放行，從拉法關卡進入加薩，但目前仍有逾200輛、滿載逾3,000噸物資的卡車卡在邊界等候通行。

美國21日提出聯合國安全理事會決議草案，指稱以色列有權自衛，並要求伊朗停止向「威脅整個地區和平安全的民兵與恐怖組織輸出武器」。目前尚不清楚美國是否或何時會將此案訴諸表決。安理會通過決議案至少需要九票贊成，且美中等五國不得投下反對票。

該草案呼籲保護平民，指出各國在應對「恐怖攻擊」時須遵守國際法規定，並敦促各界持續向加薩提供援助。