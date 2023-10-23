女股神投資轉向 棄美投歐

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有「女股神」封號的方舟投資（Ark Invest）執行長伍德（Cathie Wood）表示其公司策略網站上，目前熱門投資議題沒有一樣跟美國相關。尤其方舟9月收購ETF發行商Rize以進軍歐洲後，棄美投歐已成其網站上最熱門話題。

方舟從英國資產管理公司AssetCo手中，收購歐洲首家專業主題式ETF發行商Rize，以協助方舟擴大投資歐洲市場後，伍德表示她的公司網站上最多人討議題是「為何我們不接受你的歐洲策略？」引發正反討論。

根據方舟資料，其截至9月底止管理資產約250億美元。FactSet報告指方舟前五大持股分別為電動車商特斯拉、加密幣交易所Coinbase、機器人流程自動化平台開發商UiPath、線上影片串流平台Roku、和視訊會議平台Zoom Video。

方舟目前主要投資美股，但伍德估計未來方舟所需要的研究策略裡，將有25％來自跟歐洲，由於投資歐洲比重愈來愈高，因此積極尋找擴大投資歐洲管道。她在AssetCo內部發現Rize後就以小寶石來形容其價值。

Rize投資哲學和企業文化都跟方舟極相似，清楚了解自家投資組合、非常專注於未來和以主題式做為投資導向、從事永續性的取向，這些都是投資歐洲時絕對必須具備的條件。

尤其是Rize旗下Rise ETF在研究與盡責查證上的品質，都給伍德留下極深刻印象。由於符合其要求，只要收購獲得歐洲主管機關批准就能立即展開運作。未來會讓Rize投資方式應用在包括美國等全球地區。

Rize截至8月底止管理11檔ETF，全符合「歐盟永續金融規範」（SFDR）第8條或第9條規定。

Rize將變更為「方舟投資歐洲」（ARK Invest Europe），原有ETF商品仍持續營運。其會成為方舟投資旗下一個專門負責投資歐洲、英國和全球新市場的部門。