鋼鐵貿易協議觸礁 歐盟批美

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歐盟執委會執行副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）近日表示，美國不願明確表明何時取消對於歐盟的懲罰性貿易措施，是雙方上周未能達成鋼鐵貿易協議的主因。

美國總統拜登、歐盟執委會主席范德賴恩與歐盟理事會主席馬歇爾20日舉行峰會，但由於談判陷入僵局，導致雙方無法宣布達成「全球可持續鋼鋁協議」（GSA）。若在年底之前無法達成協議，歐盟與美國之間，高達數十億美元的出口產品關稅將會恢復。

美歐這場貿易紛爭始於2018年，當時的美國總統川普援引「232條款」對於歐洲進口鋼鋁加徵關稅，引起歐盟反制並實施報復性關稅。為了平息貿易紛爭，美國後來對於歐盟鋼鋁產品改採關稅配額制度。

杜姆布羅夫斯基斯20日在該峰會後接受訪問表示：「（協議）主要障礙是美方沒有針對何時與如何取消232條款關稅配額設下明確時間表。可惜的是，我們沒有看到美方在取消這些關稅方面做出強而有力的承諾與努力。」

雙方談判卡關癥結點在於「美國是否明確表態取消關稅與關稅配額」。歐盟一直努力擱置這些措施，美方則希望保留未來使用的選項，以確保歐盟遵守所有協議。

消息人士透露，其他需要解決的問題還包括：此協議是否符合國際貿易規則，特別是外界可能將此解讀為歐美要聯手對付中國，以及該協議除了影響中國是否衝擊其他市場。

杜姆布羅夫斯基斯表示：「很明顯地，沒人想回到川普的關稅時代。」他指出，現行的協議對於雙方而言並不對等，因為歐盟已取消對於美國的所有關稅，但美國依然對歐盟鋼鐵徵收高額關稅。

杜姆布羅夫斯基斯表示：「我們的目標是解決這種不對稱，這就是為何我們堅持要美國明確表達何時與如何取消這些關稅配額。」他強調，美歐貿易談判內容與最終結果，都需要得到所有歐盟成員國的同意。