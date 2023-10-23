繼太陽能、電動車後…對中反補貼調查 歐盟再盯上風電

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在太陽能和電動車之後，中歐貿易戰的戰火將蔓延到風電領域。日前在布魯塞爾舉行的歐盟會議中，決定將對中國風機的政府補貼進行調查。另外，加拿大政府18日也對中國風電塔座業者併課反傾銷稅與平衡稅，個別稅率為95％～114％，其他稅率為181％。這顯示清潔能源將是中國與歐美國家最新較勁的貿易戰場。

英國金融時報報導，這些年透過政府政策與大量補貼，中國在綠能產業相關領域取得發展，甚至在產業鏈供應鏈方面建立起強勢地位，但這也引發歐美國家不滿，歐盟近期接連已對中國太陽能、電動車補貼出招，如今矛頭指向風電領域。

消息人士透露，歐盟正可慮針對中國風機製造商所獲得的國家補貼，以及由此可能帶來的不公平市場優勢，發起一場系統且全面的反補貼調查，以此作為確保市場公平競爭和維護歐洲製造商利益的重要措施，並且很有可能在10月份開始實施。

報導稱，這已不是中國風能設備在國際貿易中第一次被調查。2022年越南和澳洲等國就已對中國風機製造商展開反傾銷調查。全球風能理事會（GWEC）調查顯示，2022年中國風機設備在全球占比近60％，而在重視綠能環保的歐盟國家市占率也相當可觀。

業界人士表示，根據國際能源署今年9月發表的報告，歐盟計劃將碳中和的時間節點從2050年提前到2045年，在這種背景下，如果歐盟對中國的風機徵收反補貼稅，很可能導致歐盟市場的風機價格上漲，也可能會導致供應鏈的中斷和混亂，對歐盟自身在綠色能源領域的長期目標產生反作用。

報導指出，由於俄烏衝突引發的能源危機，歐盟的能源轉型正面臨壓力，而近期爆發的以巴衝突對能源領域的潛在影響也不容忽視。歐盟此前推出了REPower EU計畫，主要是為了擺脫對俄羅斯的能源依賴，建立更多依靠歐盟自身能力運轉的能源體系。但要實現目標，到2027年還需要額外2,100億歐元的投資，這對於財務吃緊的歐盟來說相當為難。