陸IT銷售決戰雙11 聚焦社群電商

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市場研究機構IDC日前公布報告預計，2023年大陸整體IT終端銷量將達到7.6億台，年減1.9％，其中，PC較去年同期下滑19.7％，手機較去年同期下滑3.6％，平板較去年同期下滑6.4％。

IDC分析，在即將到來的「雙11」購物節期間，大陸IT終端市場將呈現幾個特點。第一，電商平台仍為主戰場，社群電商將成新熱點。

IDC表示，社群媒體平台與電商平台的結合將為消費者帶來更個人化的購物體驗。透過社群分享、推薦購買等方式，消費者能夠更方便地獲取產品訊息，分享購物心得。這種社交互動的購物模式將使消費者更參與其中，增強購物的樂趣和滿足感。

第二，近年來，平替現象越來越普遍，好貨也需便宜。由於市場競爭激烈，消費者有更多選擇。為吸引顧客，商家不得不降低價格。然對消費者而言，好貨不僅是價格低廉的產品，品質和性能同樣重要。因此，未來產品只有在平衡好價格和品質的基礎上，才能真正滿足消費者的需求。

第三，商場體驗店提升顧客體驗。IDC表示，IT產品可望藉由商場內餐飲、娛樂門市人潮回歸帶動，實現消費IT產品整體銷售成長。今年線下消費快速升溫，餐飲、旅遊等行業快速恢復，以娛樂、社交、體驗、購買為一體的綜合商場作為承載城鎮居民消費熱情的地標性商業體，依靠場景式多產品營銷方式吸引潛在用戶入店體驗。

數據顯示，2023年上半年，就PC、平板和手機而言，購物中心店面的IT終端銷售占整體消費市場13.3％。因此，IT終端市場透過打造場景式體驗方式激發消費需求，是贏得消費者的關鍵。

IDC中國助理研究副總裁武止戈表示，在當前競爭白熱化的格局下，廠商需要更具戰略眼光，靈活應對市場變化，同時不斷提升產品和服務水平，才能在銷售管道的大戰中佔據有利地位。