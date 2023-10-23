葡萄酒貿易爭端有解 澳總理11月將訪中

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僵持多年的中澳關係再現回暖跡象，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）22日宣布，即將於11月4日至7日訪中，與中國國家主席習近平和國務院總理李強會晤。雙邊已就葡萄酒貿易爭端達成共識，中方將加速審查澳洲葡萄酒進口關稅。

香港經濟日報報導，繼澳洲向中國企業續租澳洲北部達爾文港開綠燈後，艾班尼斯最新聲明指出，澳中穩定關係符合兩國的利益，兩國之間的貿易，以及強大的社區、文化和商業聯繫，為雙方都帶來重大利益。中國仍是澳洲最大貿易夥伴，幾乎占貿易總額的三分之一，政府一直在努力消除貿易障礙。

澳方同時宣布，艾班尼斯將於11月4日至7日訪中，會見習近平和李強，討論一系列領域的合作，包括經濟聯繫、氣候變化和澳中人民之間的聯繫。這是艾班尼斯首次訪問中國，也是澳洲總理自2016年以來首度訪中。

值得注意的是，澳方最新聲明指出，澳中兩國已同意暫停於WTO關於葡萄酒的爭端，中國將對澳洲葡萄酒關稅快速審查。

近幾年中澳關係受到新冠疫情溯源和中美角力等影響急轉直下，中國商務部於2021年3月認定澳洲進口葡萄酒存在傾銷行為，課徵最高達218.4％的反傾銷稅，重挫澳洲葡萄酒產業，澳洲為此向世界貿易組織（WTO）提出仲裁申訴，掀起雙邊一系列貿易制裁行動。

中國商務部22日對此表示，近期中澳在WTO架構下，就彼此關切的葡萄酒、風塔等貿易爭端進行友好協商，並達成妥善解決的共識。中澳互為重要貿易夥伴，中方願與澳方一道，繼續通過對話協商，相向而行，共同推動雙邊經貿關係穩定健康發展。