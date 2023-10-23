公股銀前三季財管業績 靚

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

公股銀財富管理成績

公股銀前三季財富管理成績出爐，臺灣企銀年增率達51.22％表現最亮眼，第一銀行成長2成，彰化銀行成長逾3成。公股銀預計，第四季雖仍有各項變數，但力拚持續穩定成長，要讓財管成為獲利的「新翅膀」。

財政部積極推動「銀行獲利雙翅膀」計畫，公股銀的另一個翅膀大多為財富管理或房貸，各公股銀為配合政府政策，也讓獲利水準更為均衡，這幾年也積極強化財富管理，希望在基金、保險、外國債等方面都能有更好的成績。

公股銀主管分析，今年前三季隨著通膨放緩，聯準會升息步伐趨於尾聲，美國經濟數據仍維持強勁，帶動資本市場迎來反彈，投資人信心有所回穩，因此今年前三季的財管業務都交出不錯的成績。其中土地銀行今年以來急起直追，前三季財富管理成績逐季成長，預計今年全年有機會微幅成長。

對於第四季的成長動能，各銀行仍看好有機會持續穩定成長，各銀行也祭出不同策略。一銀規劃，將持續擴大客群規模並提供績效優良、長期穩健的價值型信託商品，及高保障倍數或分期繳儲蓄險等保險商品，讓客戶在財富管理及資產配置上，有更靈活及優質的選擇。

此外，一銀為讓客戶能以最簡便及低門檻的式參與理財，將持續推展智能理財，成立至今已逾5萬2,000人參與，截至第三季資產管理規模逾15億元，為公股銀第一。

合庫銀行評估，經濟衰退風險猶在，預期資本市場震盪整理，將採取信託理財商品多元商品行銷策略，拓展多元商品，並運用基金定期定額投資以因應市場波動。

臺企銀主管預估，第四季通膨緩慢下降，加上就業仍緊繃，聯準會要到明年才有降息可能性，但仍保留升息彈性，因此將持續檢視目前銷售商品結構，並評估明年的趨勢成長產業，全力超額達成全年財管預算目標。