公股銀Q4衝刺基金、保險商品

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公股銀第四季衝刺財富管理，在基金、保險的策略，基金仍以穩健型、配息型商品為主，搭配長線定期定額，保險則是以投資及儲蓄相關的保單為主。

公股銀主管分析，第四季預計市場變數仍多，因此以穩健為基礎，會挑選成長力道強勁的市場，為客戶做好資產配置及風險管理，保險則是著重保障及投資方面。且基於經濟前景仍面臨諸多不確定因素，公股銀持續推廣定期定額、定期不定額等方面，鼓勵客戶藉由長期紀律投資累積財富，並將持續引進績效優良、長期穩健、抗震能力較優的商品。

基金商品上，第一銀行規劃，將以多重資產及高評級債券基金為建議主軸，並兼關注與環境、社會及公司治理(ESG)相關題材的基金商品及綠色債券基金等趨勢基金，此外，數位科技及受惠新產業型態的主題式基金、ETF、美股等也是商品銷售主軸。

土地銀行看好基金因利率走高而浮現買點的公用事業，房產市場類型基金可能成為第四季亮點。

華南銀行建議，第四季投資類商品部位可適度增加股票，特別是積極投資人，可逢低加碼成熟市場或全球股票型基金。對於穩健或是保守投資人，若覺得股票波動過大，近期債券殖利率來到2007年以來新高，也有利分批加碼佈局平均信評較佳（建議平均信評A-以上）債券型基金或優質外國債券，於利率高位的時候鎖定較高的殖利率，創造長期被動的現金流入。

保險商品上，一銀第四季將以長年期高保障保險及分期繳儲蓄險為主軸，持續引進具競爭力商品以及分紅保單等差異化商品。及因美元匯率較前三季強勢，建議投保分期繳美元保單或新台幣保險商品，以降低匯率波動的風險。

合庫銀第四季將持續聚焦分期繳傳統利變型及分紅型保險商品，推動與退休規劃、資產傳承相關主題的分紅保單、利變壽險、利變年金險及綜合醫療終身險等保險理財業務。彰化銀行第四季保險維持「增額型壽險」為銷售重點，提供還本型商品以利金流型客戶作為資產配置組合。