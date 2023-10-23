至6月底降到1,011億 壽險投資大陸股債 創新低

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大陸經濟下滑，壽險減持股債與評價減損，至6月底壽險業投資大陸股債部位降到1,011億元，為2015年第四季公布統計以來的新低，尤其壽險業從2021年第二季起連續七季減碼近1,700億元，第一季雖短暫轉為加碼22億元，但第二季又轉為減碼86億元，匯率因素與評價減損，至6月底壽險大陸股債投資帳列獲利縮小剩1.86億元。

壽險業投資大陸股債部位，從2021年第二季開始減碼，連七季減碼1,695億元，又以去年第二季減碼439億元最多，使得壽險投資大陸股債部位正式降到2,000億元之下，之後持續下探，至今年第二季底投資部位為1,011億元，創2015年第四季有統計以來新低。

但今年上半年壽險投資大陸股債減碼已不如去年同期大，去年上半年壽險減碼達615億元，今年上半年僅減碼約63億元。壽險業投資大陸股債金額最多是在2021年第一季底的2,769億元，同年第二季也有2,683億元，等於壽險業兩年約減碼1,672億元或62％。

在22家壽險公司中，2021年高峰時期有11家壽險投資大陸資本市場，但在2021年下半年開始連七季一路減碼後，到今年6月底投資大陸股債市場的壽險家數已降到十家，其中有四家在今年第二季底認列投資損失。

至第二季底投資大陸部位減少最多的是國泰人壽，年減約213億元，國壽在2021年第一季持有大陸股債帳列金額最高時曾近1,267億元，但近年有實現大陸債券資本利得，至第二季底國壽帳列投資大陸股債市金額下降到206億元。

今年第二季底投資大陸資本市場部位第一大為富邦人壽，帳列投資金額259億元，年增近6億元，但比2015年第四季極盛時期的392億元，減少約133億元，但近兩年投資大陸資本市場部位變化不大，多維持在250億元上下的部位。