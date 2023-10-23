拚淨零，金控旗下動起來 國銀搶用綠電、蓋太陽能分行

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金控拚淨零，旗下銀行也紛動起來，永豐、一銀、國泰世華銀都搶用綠電或建太陽能系統發電甚至蓋太陽能分行，永豐銀行宣示明年度將加速導入綠電、預計較今年度倍增，預計全年綠電採購量將達520萬度，即約當全行一年用電量的20％；一銀目前已有20家太陽能分行，為公股第一名；國泰世華銀也有三處太陽能分行，設置容量共計80.7瓩，預計明年底達14家太陽能分行。

永豐銀行表示，旗下自去年第四季起導入綠電，今年預計總採購量達260萬度，約當全行一年用電量的10％，9月起進一步向再生能源售電業者加碼採購，預計明年度綠電占比將達全行一年用電量的20％、可望較今年倍增，同步導入自有辦公大樓並擴及部份分行。

除採購綠電外，永豐銀行指出，已於自有辦公大樓建置13.5瓩的屋頂型太陽光電系統、年發電量約達1.6萬度，自發自用。合計採購與自建系統所產生及使用的綠電，預估年度減碳量達2,580公噸以上。

國泰世華銀行說明，自2013年起即打造全台第一家太陽能分行，2018年建置瑞湖分行，打造當時大台北地區最大的太陽能分行，今年截至8月底共有三處太陽能分行，設置容量共計80.7瓩。預計至今年底將有八家太陽能分行，並於明年底達14家太陽能分行，完工後總設置容量可500瓩，預估年發電量約達60.3萬度。

國泰世華銀行為創造低碳之建築型態，將「綠色不動產」思維納入營運據點搬遷及裝修規劃中，於設計時導入綠建材評估，規劃室內綠建材使用率達到總面積的60％以上，並採用具環保、節能及省水標章之產品。截至去年底，已有兩成的分行完成環保型態裝修，經檢視分行裝修完工後的用電量，較裝修前平均節電率約達30％。

第一銀行強調，今年目標是達到23家分行完成太陽能發電，目前評估太陽能發電可用20年，中南部的設立條件優於北部，中部目前八家、南部九家、北部三家，上半年發電量為13萬度，預計全年25萬度，一年節省電費至少98萬元，年底前會新增三家，以後每年以二家到三家速度成立太陽能分行。