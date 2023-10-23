唯一獲獎台灣企業 開發金 奪IDC數位基礎架構獎

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中華開發金控榮獲《2023未來企業大獎》頒發「數位基礎架構獎」肯定，為該類別唯一獲獎的台灣企業，旗下子公司凱基證券也憑藉數位創新智能服務中心專案，獲得「未來工作創新獎」，一舉囊括雙料大獎。

《2023未來企業大獎》由國際研究諮詢機構IDC（International Data Corporation，國際數據資訊）頒發，這次肯定開發金控成功推進集團科技轉型TANK計畫，透過制度化管理框架，發展創新金融解決方案，以提升集團數位科技的執行效率與實用性，頒給「數位基礎架構獎」的肯定，也是這個類別唯一獲獎的台灣企業。

同時開發金旗下子公司凱基證券，也憑藉數位創新智能服務中心專案，獲得「未來工作創新獎」，使得這次開發金一舉囊括雙料大獎。

開發金控資訊長楊偉強表示，開發金控資訊轉型計畫，完全依據集團整體發展而打造的全面性轉型，從策略面、技術面、業務面到企業文化都環環相扣。未來開發金控將以雲端技術、數據分析、整合式平台、自動化開發維運等為資訊策略主軸，持續強化數位領導力。

藉由推動集團科技轉型計畫，開發金成功塑造敏捷靈活的資訊應用模式，有效優化客戶體驗與淨推薦值。IDC未來企業大獎每年表揚善用數位科技創造價值的領先企業，今年IDC未來企業大獎總計收到亞太區共12個國家超過1,000件專案提名，台灣有超過150件報名。開發金控能一舉囊括雙料大獎，凸顯在運用數位科技創造價值方面，居於領先企業的地位。