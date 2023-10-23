前往主要內容
工商時報LOGO

唯一獲獎台灣企業 開發金 奪IDC數位基礎架構獎

●開發金控集團榮獲IDC《2023未來企業大獎》雙料大獎，由開發金控資訊長楊偉強（中）及凱基證券亞太區資訊長黃榮林（左三）率團隊領獎。圖／開發金控提供
●開發金控集團榮獲IDC《2023未來企業大獎》雙料大獎，由開發金控資訊長楊偉強（中）及凱基證券亞太區資訊長黃榮林（左三）率團隊領獎。圖／開發金控提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中華開發金控榮獲《2023未來企業大獎》頒發「數位基礎架構獎」肯定，為該類別唯一獲獎的台灣企業，旗下子公司凱基證券也憑藉數位創新智能服務中心專案，獲得「未來工作創新獎」，一舉囊括雙料大獎。

《2023未來企業大獎》由國際研究諮詢機構IDC（International Data Corporation，國際數據資訊）頒發，這次肯定開發金控成功推進集團科技轉型TANK計畫，透過制度化管理框架，發展創新金融解決方案，以提升集團數位科技的執行效率與實用性，頒給「數位基礎架構獎」的肯定，也是這個類別唯一獲獎的台灣企業。

同時開發金旗下子公司凱基證券，也憑藉數位創新智能服務中心專案，獲得「未來工作創新獎」，使得這次開發金一舉囊括雙料大獎。

開發金控資訊長楊偉強表示，開發金控資訊轉型計畫，完全依據集團整體發展而打造的全面性轉型，從策略面、技術面、業務面到企業文化都環環相扣。未來開發金控將以雲端技術、數據分析、整合式平台、自動化開發維運等為資訊策略主軸，持續強化數位領導力。

藉由推動集團科技轉型計畫，開發金成功塑造敏捷靈活的資訊應用模式，有效優化客戶體驗與淨推薦值。IDC未來企業大獎每年表揚善用數位科技創造價值的領先企業，今年IDC未來企業大獎總計收到亞太區共12個國家超過1,000件專案提名，台灣有超過150件報名。開發金控能一舉囊括雙料大獎，凸顯在運用數位科技創造價值方面，居於領先企業的地位。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 她月領3萬5「長期搭兩檔ETF」、27歲存到百萬！小資女揭存錢最難的兩件事

  2. 中鋼11月盤價「凍漲」 法人這樣看Q4鋼價

  3. 選前誰必漲？專家曝「22檔大選紅利股」還有3檔高股息ETF也可以參考

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。