台達五招減碳 拚2050淨零

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全球面臨氣候變遷的挑戰，金管會宣布2027年接軌IFRS永續揭露準則S1 S2公報，台達電子董事長海英俊表示，股本逾百億元的企業將列入第一波新版IFRS名單中，2026年報中須揭露永續與氣候資訊，台達著手準備，預估2030年達到RE100及碳中和雙目標，並朝2050年淨零排放目標前進。

海英俊表示，台達透過五大策略進行減碳，包括推動節能方案、導入再生電力、推動綠建築、投資低碳創新，及進一步投資碳抵減與永久碳移除。台達減碳目標及策略路徑明確，更在法說會與投資法人分享相關進程，包括2022年全球據點再生電力使用比率已達到63％、2022年碳排放較2021年下降13.5％等關鍵成果。

台達於2017年成為台灣第一家通過科學減碳目標（SBT）審查的企業，並在2021年提前四年達標後，更再接再厲訂定符合1.5°C減排路徑的SBT淨零目標（SBT Net-Zero），為公司減少範疇一、二、三的溫室氣體（GHG）排放提供明確的途徑，此目標於2022年正式通過科學減碳目標倡議組織（SBTi）審查。

海英俊指出，若以巴黎協定的2015年至2021年計算，全球經濟成長（GDP上升）及碳排（CO2排放量下降）脫鉤的國家，有半數位於歐洲地區，英國、丹麥等都名列全球前十強，也頻頻祭出相當多減碳政策。而台達則是自2018年起業績成長已與溫室氣體排放脫鉤。

台灣目前雖未達到「脫鉤」的程度，但行政院頃核定「國家氣候變遷調適行動計畫」，預計投入4,116億元，將分年由各部會編列預算支應，啟動台灣碳排的新政策。

海英俊強調，上市櫃股本逾百億元的公司，2027年起將於3月底前公布年報，合併報表將增加S1通用準則（財務永續資訊）及S2氣候相關揭露準則（氣候議題及產業指標），合併報表將更深更廣，董監事也承擔財報揭露不實的刑罰，各企業無不為節能減碳做準備。