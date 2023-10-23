遠東SOGO 推紡織循環互動展

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遠東SOGO百貨近年推動永續時尚、打造一站式購足綠色消費場域，屢獲國內外ESG獎項肯定，在第一綠色百貨前提下，攜手環保紡織大廠遠東新「創新綠色紡織科技展」，以體驗及互動方式於SOGO復興館首度亮相，預計即日起至10月底提供觀展體驗。

此次展出以環保回收材質再製的多項得獎作品，讓消費者有機會近距離認識台灣紡織綠科技，展覽期間SOGO更同步推出「SOGO 36週年36萬瓶寶特瓶回收大募集」，鼓勵消費者購物觀展之餘，一起回收寶特瓶，並可獲得快樂購點數最高30點。

遠東SOGO sustain以攜手各大品牌與供應商，嚴選對地球友善的商品提供顧客為目標，並串聯上下游廠商發揮最大綜效；此次永續展覽，更號召全台各店於活動期間在各店指定回收洗淨寶特瓶，即可憑HAPPY GO APP或SOGO APP獲得快樂購點數。

遠東新為全球聚酯紡織產業指標大廠，數十年發展永續與善盡企業社會責任不間斷，今年TITAS國際紡織展，更透過紡織科技，把永續產品從體壇延伸到時尚舞台，持續打造綠色供應鏈；同時透過垂直整合趨勢以及獨步全球綠色技術，以循環經濟達成聚酯產業永續發展。此外今年遠東新更聚焦於全球體壇（World of sports）與時尚潮流（Global fashion），不僅獲得多項國際賽事指名合作，更以永續創新布料延伸擴展到時尚舞台，驚豔國際。

其中包括2023年FENCSTOPGREEN BIO3以「綠時尚」產品設計概念突破升級，獲得德國紅點設計大獎，並於SOGO復興館展出，其中「WorId of Sports」區展出2023年世界主要運動賽事中，包括FIFA女子世界盃16隊球衣及歐洲冠軍聯賽的「海洋回收抗爆球衣」，以及從整合上游環保布料到下游織染開發技術等流程展演。